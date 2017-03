Emergencias por el invierno en municipios cercanos a Bogotá

Inundaciones, colapsos del sistema de alcantarillado, taponamientos de algunas vías principales y deslizamientos dejaron las fuertes lluvias del fin de semana en Bogotá y sus municipios vecinos.



En el barrio San Bernardino de Bosa, los residentes tuvieron que sacar sus botas de invierno porque las calles estaban inundadas, debido a que las aguas residuales se devolvieron por las alcantarillas y los sifones de algunas viviendas.



La preocupación de los vecinos se incrementó el fin de semana por las inundaciones en las calles del municipio de Soacha, uno de los más afectados por las lluvias.



De acuerdo con algunos reportes oficiales, en el barrio Bellavista, en Altos de Cazucá (Soacha), se presentó un deslizamiento que afectó varias viviendas. Los bomberos atendieron la situación.



En Funza se registraron dos inundaciones, debido a que se rebozó la red de alcantarillado, que afectó a algunas viviendas. Los organismos de socorro junto con la Corporación Autónoma Regional (CAR) mantienen revisando y controlando los niveles del humedal del Gualí y el río Bogotá.



Frente a estas emergencias, el director de la CAR, Néstor Franco, aseguró que las inundaciones que se han vivido en la última semana en la capital y los municipios vecinos obedecen a la incapacidad del sistema de drenaje y no al desbordamiento de algunos de los ríos.



Franco aseguró que los monitoreos no muestran riesgo de desbordamiento de los ríos Bogotá y Soacha, y tampoco hay problemas en afluentes. No obstante, dijo que a nivel de prevención están alertados todos los comités de emergencia.



Por su parte, Chía, Cajicá y Zipaquirá se vieron afectados por el aumento del caudal de la cuenca media del río Bogotá sin reportar, hasta este domingo, alguna emergencia por inundaciones o desbordamientos.



En Pacho, Yacopí y La Palma se incrementó el nivel del río Negro, generando riesgos de deslizamientos. Mientras que en Útica y Guaduas se realizaron constantes monitoreos sobre la cuenca baja del mismo y de otros afluentes.



Algunas vías principales como Bogotá-Fusagasugá, Pacho-Bogotá y Bogotá-Girardot se vieron perjudicadas por deslizamientos de tierra.



Según el capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, “continúa la alerta máxima en el departamento debido a posibles crecientes súbitas que se puedan presentar en los ríos y afluentes, teniendo en cuenta las fuertes lluvias de los último días”.



El llamado de los organismos de socorro es para que los ciudadanos no boten basura en los canales de agua lluvia ni en las alcantarillas y así eviten el colapso de las mismas en época de invierno.



Recalcaron también la importancia de que los ciudadanos reporten las emergencias a la línea 123 para que las autoridades competentes puedan responder de manera inmediata y efectiva.



Por otro lado, el Ideam anunció que “se espera que en las próximas semanas se presenten precipitaciones, tormentas eléctricas y volúmenes significativos, con baja intensidad y frecuencia, y que solo hasta finales de marzo y durante el mes de abril estaría empezando la temporada fuerte de invierno en el departamento”.

Está fallando el alcantarillado

La CAR hizo un llamado a Bogotá y a los municipios vecinos para intensificar los trabajos de limpieza de sumideros y red de drenaje, para evitar que se sigan presentando emergencias que están colapsando las vías, como ocurrió el fin de semana en Soacha y la última semana en Bogotá.



El director de la CAR, Néstor Franco, dijo que lo que más está agravando la situación es la acumulación de basuras y desechos que se abandonan en la calle y la lluvia arrastra a los drenajes.



Hay alarma en Soacha por riesgo de deslizamientos

Eléazar González, alcalde del municipio de Soacha, habló sobre las inundaciones que se presentaron el fin de semana en el municipio, y la preocupación que hay por el riesgo que corren los habitantes de las zonas altas, si continúan las fuertes lluvias.



¿De qué magnitud fue lo que sucedió en Soacha?



Efectivamente se presentaron inundaciones bastante fuertes, que no habíamos visto en mucho tiempo y nos preocupó un poco. Hubo 12 encharcamientos y un deslizamiento en la comuna 4, en el sector de Villa Sandra.



¿Cuál es la preocupación que tienen en el municipio?



Lo que más nos preocupa en estos momentos es que haya deslizamientos en la parte alta, porque tenemos varios sitios vulnerables en la comuna 4 y parte de la 6 donde se puede presentar remoción de masa, pero estamos trabajando arduamente con las autoridades competentes para tratar de prevenir que sucedan este tipo de emergencias.



¿Cuáles fueron las causas de las inundaciones?



Desafortunadamente nosotros tenemos una red de alcantarillado muy obsoleta para el crecimiento de la población en el municipio, lo que ha hecho que la red colapse y se generen este tipo de inundaciones.



BOGOTÁ