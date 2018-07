Distrito no ha podido superar fallas por embargos de tránsito

Un mes después de decretar 348.018 embargos masivos por mora en el pago de multas por comparendos de tránsito, la Secretaría de Movilidad no ha podido superar los problemas de atención, pues siguen las quejas por la falta de personal y las demoras para desembargar a quienes se han puesto al día con sus deudas o a quienes fueron sancionados equivocadamente.

Los afectados aseguran que no hay personal suficiente en los sitios autorizados para los trámites y las demoras se hacen eternas para obtener un acuerdo de pago y lograr el desembargo de las cuentas bancarias. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, ha reiterado en varios escenarios que en menos del 1 por ciento de los notificados hay algún error por parte del Distrito. Hay casos de personas que sin tener licencia de conducción o carro les embargaron sus cuentas.



Bocarejo aseguró que están haciendo esfuerzos para aumentar el personal y reducir los tiempos; de hecho, están levantando entre 700 y 1.000 embargos a la semana. A la fecha se han levantado 94.053 de personas que pagaron y 33.000 que se hicieron de oficio.



El lío es que los afectados no perciben mejoras en la atención y la línea 195, a donde los han remitido, no tiene cómo orientarlos sobre los trámites. En Paloquemao hay 7 personas por turno para acuerdos de pago y 2 orientadores. Y en otros puntos satélites en la red supercade, 3 personas para acuerdos de pago y 1 orientador de servicio.



Hay que tener en cuenta que EL TIEMPO hace un mes relató la odisea de un conductor para que le retiraran un embargo por una infracción.

Puestos y personal para la atención no son suficientes

Según la Secretaría de Movilidad, para atender a las personas que podrían estar embargadas, se instalaron puestos en los supercades 20 de julio, Américas, Suba y en Paloquemao. Sin embargo, la gente se queja de la falta de personal y de lo engorroso que es el trámite. “Tuve que pasar tres filtros por tres personas diferentes, esto hubiera sido más fácil si el primer empleado que me atendió me hubiera dado la información precisa”, señaló una de las usuarias.

Hay casos que se pueden solucionar por internet

Tenga en cuenta que solo si va a pagar por cuotas, el comparendo por el cual le embargaron la cuenta debe cumplir unos pasos y conseguir una póliza para respaldar la deuda; pero si el pago se hace de contado, el procedimiento se pude realizar por internet a través de la página web de la Secretaría de Movilidad. Otra opción es marcar la línea 195, pero allí un operador lo que hará es hacer el trámite vía internet como lo haría cualquier persona, y en la mayoría de casos, la demora en la respuesta toma minutos; sobre esto, el Distrito dijo que revisará para mejorar.

Así es el trámite para el desembargo

Si usted ya logró un acuerdo de pago, tenga en cuenta que después de 20 días hábiles se expide la resolución de desembargo. Esta orden de desembargo la envía la Secretaría de Movilidad a la entidad bancaria o empresa, no al ciudadano. El cumplimiento de esta continúa en las empresas o entidades bancarias, que son las que hacen efectivo el desembargo. También puede solicitar el desembargo a través de la página (aquí), llene el formulario y envíelo al correo desembargos@movilidadbogota.gov.co. o radique los documentos en los cades 20 de julio, Américas o Suba.

Actualice sus datos y dé los reales

Uno de los grandes problemas que ha encontrado la gente es que nunca fue informada de los comparendos y solo se enteró cuando le embargaron las cuentas. La Secretaría de Movilidad asegura que en muchos casos la gente no actualiza los datos y esto hace que no les lleguen las notificaciones. Para actualizarlos ingrese a la página del Runt (aquí) dé clic en el banner ‘Ciudadanos’ y luego en la opción ‘Actualización de datos en el Runt’; ahí debe poner sus nuevos datos.

Conozca cuáles son los mayores reclamos para que los revise antes

Si vendió su carro y no hizo el traspaso, las multas siguen a nombre del propietario.

Cada vez que cambie de residencia notifíquelo, pues quizá por eso no se enteró del comparendo. En otros casos, la multa le fue impuesta al propietario, pero el vehículo en ese instante era manejado por otra persona.



John Cerón

en Twitter: @CeronBastidas

BOGOTÁ