No se haga el loco con las infracciones de tránsito

Si usted es de los ciudadanos que creen que puede cometer infracciones de tránsito a su antojo y darse el lujo de no pagar un comparendo cuando se lo impongan porque no hay una autoridad que lo obligue a pagar, ¡cuidado!, puede terminar con su salario o sus bienes embargados.



Así les ha ocurrido este año a 348.018 personas en Bogotá con deudas por multas de tránsito y que hoy viven la pesadilla de hacer acuerdos de pago para que les levanten los embargos porque tienen deudas morosas de entre 500.000 y 142 millones de pesos.

La Secretaría de Movilidad puso en marcha el embargo masivo de morosos porque detectó que solo tres de cada diez multas se pagan, es decir, el 70 por ciento de los infractores hacen caso omiso de sus obligaciones y esperan a que pase el tiempo para no pagarlas. El año pasado prescribieron 28.775 multas.

Si usted comete una infracción, debe estar consciente de que estas acciones conllevan consecuencias y debe ponerse al día FACEBOOK

TWITTER

Los embargos han ido en aumento desde el 2016. Ese año se hicieron efectivos ocho mil, y se pasó a 210.000 en el 2017. “Si usted comete una infracción, debe estar consciente de que estas acciones conllevan consecuencias y debe ponerse al día”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, quien advirtió que la estrategia, además de recoger la plata que deben los morosos, busca recuperar la autoridad en la ciudad.

Por la renuencia a pagar ocurren casos como el del moroso que encabeza el top de los embargados que acumularon multas por comparendos por encima de los 142 millones de pesos. Esa persona, cuyo nombre no suministra Movilidad por confidencialidad de los datos, acumuló 30 sanciones, de las cuales tres fueron por embriaguez.



La burla a las multas por incumplir las normas de tránsito es de tal magnitud que, cada año, 150.000 comparendos pasan a cobro coactivo porque los infractores no pagan y hay más comparendos en las cuentas por cobrar.



En sus registros, Movilidad tiene 235.276 comparendos impuestos en el 2015, 293.561 en el 2016 y 341.374 en el 2017. Hoy, el monto acumulado de deudas morosas sin cancelar por violar las normas de tránsito supera los 375.000 millones de pesos.



La Secretaría de Movilidad reconoce que a la hora de los embargos masivos se han detectado errores en el 0,25 por ciento de los casos, los cuales han afectado a unas mil personas sin deudas. Para ellas se está reforzando la atención para que puedan liberar sus cuentas, ahora que han aparecido las denuncias y han demostrado no ser morosas.



Sin embargo, la entidad advierte que son muchas las trampas que los infractores ponen en marcha para evadir las multas. Van desde dar datos errados de su dirección o documentos hasta aceptar las recomendaciones de los tramitadores de interponer tutelas o derechos de petición para evadir los pagos.



Y son muchos los que tras un embargo, han hecho acuerdos de pago y al final tampoco pagan. En los registros de Movilidad figuran 157.374 acuerdos por 504 mil millones de pesos, y en el 91,66 por ciento de los casos hay mora en el cumplimiento de los deudores.



Bocarejo anunció que corregirán los errores cometidos en el menor tiempo posible con personas que fueron injustamente embargadas, pero que la estrategia se intensificará con los renuentes a pagar. “La recomendación es que respeten las normas de tránsito, pero si no lo hacen y les imponen un comparendo, que paguen”, enfatizó Movilidad.

¿Qué hacer si lo embargan?

Ingrese a la página de la Secretaría de Movilidad y digite su número de cédula o placa del vehículo. Si tiene una multa y embargo y no posee los recursos para pagarlo de inmediato, acérquese a Paloquemao o a los Supercade del 20 de Julio, Américas o Suba y realice un acuerdo de pago.



Presente una garantía que puede ser: constituir una hipoteca, una prenda, una garantía bancaria o suscribir una póliza. Cualquiera será recibida por el Distrito.



Posterior a su pago, solicite el desembargo a la subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Secretaría de Movilidad. Este proceso es gratuito.

http://www.movilidadbogota.gov.co/web/tramite_de_desembargo.

Infracciones más comunes de morosos

Estacionar el vehículo en sitio prohibido.

Transitar por lugares restringidos o en horas prohibidas por la autoridad.

No acatar las señales de tránsito o requerimientos de los agentes.

No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal.

El conductor o peatón que perjudique o ponga en riesgo a las demás personas, o que no cumpla las normas.

Conducir motocicleta sin observar las normas.

Peatones y ciclistas que no cumplen las reglas.

Manejar sin llevar licencia.

Conducir con exceso de velocidad.

Transitar por zonas prohibidas.

Las fallas de Movilidad

1. No poder notificar fotomulta por falta de actualización de la dirección

2. Error humano en la digitación al imponer el comparendo

3. Se impone la multa a la placa del carro cuando no lo conducía su dueño

4. Nunca se hizo el trámite de traspaso y el comparendo se impone al dueño registrado del vehículo

5. Resolución de embargo salió antes de que el pago de la persona quedara registrado

6. El ciudadano hizo el curso, pagó ante otra entidad, y esta no registró el pago

Redacción Bogotá

@YolandaGomezT

@CeronBastidas