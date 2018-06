Embargar a morosos de tránsito busca ‘recuperar la autoridad’

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo y Raúl Buitrago Arias, secretario General aseguraron que la estrategia de embargo era un mecanismo "para recuperar la autoridad en la ciudad".



Según Bocarejo, solo tres de cada 10 infractores cumplen con sus obligaciones y es por eso que este año han decretado más 348. 018 embargos, como estrategia distrital para obligar a los morosos a pagar sus multas de tránsito.

En 2017, se ordenaron 210 mil embargos. En 2016, 8 mil y 18.278 en 2015. La cartera por el no pago de comparendos al distrito supera los 375.000 millones de pesos.



Sin embargo, el secretario de Movilidd reconoció que se han presentado errores en la emisión de estos embargos. "Son errores terriblemente costosos para los ciudadanos", declaró.



Según Movilidad, el error de medidas de embargo es del 0,25 por ciento. Por cada 60 mil medidas decretadas, 150 pueden presentar equivocaciones por errores de las autoridades de tránsito - como digitar mal el número de cédula del infractor - entre otras causas.



Entre los consejos entregados por Bocarejo, están revisar periódicamente si se tienen comparendos de tránsito. "Muchos ni siquiera se habían enterado que eran morosos", explicó Bocarejo.



Estos casos se presentan aunque la secretaría notifica a los ciudadanos por correo físico certificado a sus residencias.

Medidas para apoyar a los embargados

Como medida de apoyo se ampliaron los horarios de atención desde las 6 de la mañana en los Supercade del 20 de julio, Américas y Suba.



En Paloquemao se reforzó la atención al ciudadano con ocho funcionarios adicionales a los 11 que resuelven normalmente este tipo de trámites de movilidad. Además, se habilitarán carpas para reducir incomodidades por el clima.



Al 24 de mayo de este año, el distrito reporta que 44 mil ciudadanos habían pagado sus obligaciones con un recaudo total de 69.000 millones de pesos.



"No hacemos notificaciones por correo electrónico. Ese no es el modus operandi de estos embargos. Por eso es clave tener en los registros la dirección de vivienda actualizada, para enviar todo por correo certificado", JP Bocarejo



Se realizarán dos ferias de movilidad para atender los temas de los embargos. Una el 5 de julio en Paloquemao y otra el 13 en la Plaza de los Artesanos para atender exclusivamente los casos de embargo.



"Cuando la solicitud de desembargo sale de Secretaría de Movilidad y va a los bancos, en el momento en que se haya detectado un error, vamos a trabajar para solicitar a las entidades financieras que prioricen estos trámites. Porque estos tiempos no son gestionables por el distrito. Ahí debemos tener un trabajo coordinado con los bancos", agregó el secretario General.



Redacción Bogotá