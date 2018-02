Embajada de Francia precisa alcance de los títulos de Peñalosa

A la polémica desatada hace unos meses en torno a la validez de los títulos de estudio cursados por el alcalde Enrique Peñalosa en la Universidad de París II y en el Institut International d’Administration Publique (Iiap), Francia, en la década de los 70 y comienzos de los 80, acaba de sumarse un nuevo ingrediente: el aval del embajador de ese país en Colombia, Gautier Mignot.

En carta enviada al mandatario –conocida por EL TIEMPO–, el embajador precisa que el Ministerio de Educación Superior de Francia y de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), señalan oficialmente cuál fue el alcance de los títulos obtenidos. En el primer punto, el diplomático hace referencia al Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Sciences Administratives (Dess) que le otorgó la Universidad de París II en 1980 al hoy Alcalde Mayor. Dice la comunicación que el requisito previo para cursar estudios Dess era una maestría francesa de la época. “Este título universitario Dess, que actualmente no se otorga, confiere hoy en día el grado de máster”, según el acuerdo de Boloña que se suscribió posteriormente para definir equivalencias académicas en Europa, explica Mignot.



Añade que en el convenio francocolombiano de reconocimiento de títulos firmado en el 2010 quedó estipulado que el Dess confiere el título de máster. El convenio lo suscribieron la Conferencia de Presidentes de la Universidad (CPU) y la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros y, por Colombia, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).



El documento adquiere relevancia en la medida que durante el tiempo que lleva de gobierno, Peñalosa ha tenido que enfrentar a críticos que cuestionan esos estudios e incluso llevaron el tema a denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría General, pero tales entes no se han pronunciado. Incluso, detractores políticos lo han utilizado para promover la revocatoria.



El segundo título al que se hace referencia es el diploma Méthodes Modernes de gestión publique, que le otorgó el Institut International d’Administration publique (Iiap), en 1979. La carta informa que correspondía a 10 meses de formación con 500 horas de clases presenciales (cursos, conferencias, seminarios, trabajos dirigidos) y tres meses de prácticas profesionales. Para estos estudios el requisito era un título de grado.



En el Iiap se formaron altos funcionarios de numerosos países del mundo y en especial de América Latina. Desde el 2002, Iiap fue integrado a la prestigiosa Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA) de la cual es egresado el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su antecesor, François Hollande. Señala la carta que los diplomas de ENA no tienen equivalencia universitaria, pero se trata de una formación de “muy alto nivel”.



La carta, que tiene como fuente al Ministerio de Educación Superior de Francia y la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), es el primer documento oficial que se conoce sobre los títulos obtenidos por el alcalde Enrique Peñalosa de sus estudios en ese país.



Hace alrededor de un año, tanto en columnas de opinión como en redes sociales, el tema fue objeto de un álgido debate, al punto que se insinuó que el mandatario podría estar incurriendo en falsedad en documento.



En su momento, el propio Peñalosa dijo a los medios que no tenía maestrías ni doctorados, pues su posgrado del Instituto Internacional en Administración Pública (Iiap) de París, y otro posgrado de la Universidad de París, no eran homologables en Colombia.



BOGOTÁ