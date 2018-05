Si ya votó, ya ganó... / Voy y Vuelvo

El fin de un gobierno de ocho años, flanqueado por una oposición obtusa, fenómenos de corrupción que tocaron a poderosos funcionarios y una polarización ideológica que tiene a muchos pensando en votar, incluso, por quien jamás lo hubieran imaginado, le da un cariz diferente a la contienda.

Para estar en sintonía, y como un aporte a nuestra maltrecha formación política, van estos sencillos consejos para tener en cuenta en la jornada de este domingo:



El voto es libre. Nadie lo puede obligar. Nadie lo puede amenazar. Y si lo hacen, denúncielos.



El voto no se compra ni se vende. Es un delito. No vale la pena arruinarse el día cayendo en la tentación de delinquir por unos pesos o un tamal o la promesa de un trabajo. Por lo general, ninguna de estas promesas se cumple.



Vote por el candidato que sienta que merece su voto, haga valer sus convicciones y su decisión.



No vote con odio ni por odio, vote con esperanza y esté dispuesto a aceptar el resultado. Hay muchas otras naciones en las que este mínimo derecho ni siquiera se puede ejercer.



Recuerde que si vota a conciencia, tendrá los argumentos necesarios para respaldar al candidato que eligió o cuestionarlo, si es el caso. Usted tiene ese derecho porque para eso acudió a las urnas.



Hoy hay una amplia gama de aspirantes con distintas tendencias políticas, con distintos matices y propuestas, un indicador de que somos una democracia sana y libre en la que se pueden expresar todas las formas de pensamiento. Hay por quién votar.



Aunque suene difícil decirlo, evite consumir información de redes sociales, evite las provocaciones, evite los insultos, no se inmiscuya en debates que considere malsanos y que le hagan pasar un mal día. Más bien concéntrese en la decisión que va a tomar, vuelva y revise las propuestas de los candidatos y elija la que más lo convenza.



Los candidatos suelen prometer más de lo que pueden cumplir. Eso no es de ahora sino de siempre. Por eso examine cuál de los aspirante es el más sensato con lo que propone. No se deje deslumbrar por lo irrealizable. Hay varios medios y sitios que tienen a su disposición un chequeo de datos para ver quién ha dicho la verdad y quién no a la hora de justificar sus promesas de campaña.



Todos los candidatos, sin excepción, han sido objeto de señalamientos, la mayoría de ellos sin sustento. Por eso, insisto, vaya a las propuestas, no a las ofensas.



Las encuestas son una instantánea, una probabilidad, una estadística que no necesariamente refleja lo que va a pasar en una elección. Es, si acaso, un indicador.



Tenga en cuenta este detalle para que después no se lleve sorpresas, que ya han ocurrido aquí y en otros lugares del mundo.



Siguiendo con las encuestas, los mismos encuestadores reconocen que en muchas ocasiones, la gente puede contestar algo diferente a lo que realmente desea por pura vergüenza. Es lo que llaman el ‘voto vergonzante’, y esto también puede influir sobre el resultado de estos sondeos y, por ende, sobre el ánimo de la gente.



Si ya votó, participó, ejerció un derecho, se expresó libremente, sin presiones, sepa que usted ya ganó porque apostó por la democracia, y ese es un bien que hay que proteger a toda costa, sobre todo en tiempos en que los extremismos abundan.



Ernesto Cortés Fierro

Editor Jefe EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com