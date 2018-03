Esto fue lo que se gastaron los candidatos elegidos a la Cámara

El pasado domingo, 11 de marzo, se eligieron los 18 representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo 2018-2022. En ese contexto, EL TIEMPO acudió a los registros del Consejo Nacional Electoral para revisar los ingresos y presupuestos de las campañas ganadoras.

Al observar las cifras, que por obligación deben entregar todos los candidatos en el tiempo real en que avanzan sus jornadas electorales, se observa que no todos cumplieron esa tarea a cabalidad. Por ejemplo, en el caso de María José Pizarro, Lista de la Decencia, se observa que solo ha reportado (hasta el lunes) $ 400.000 pesos de ingresos para su funcionamiento. Su compañero de partido, David Racero, incumplió del todo la obligación: su reporte de ingresos aparece en cero.



Carlos Acosta, de Libres, es otro cuya relación de gastos durante los casi tres meses de campaña aparece con menos de un millón de pesos. En contraste, los que muestran ingresos y gastos logísticos más acordes con la maquinaria que demanda el proselitismo son Edward Rodríguez (Centro Democrático), con $ 401 millones; Gabriel Santos (Centro Democrático), con 245 millones, y Mauricio Toro (Alianza Verde), con $ 208 millones. “Por obligación, desde la resolución proferida por el Consejo Nacional Electoral en el 2013, los candidatos tienen que reportar sus ingresos y gastos en tiempo real (en la página web cuentasclaras.com)”, advierte el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, organismo que vigila el cumplimiento de la legislación electoral.



“Si uno piensa de buena fe, se podría entender que el agite de las actividades electorales les haga caer en el incumplimiento. Sin embargo, se evidencia que han faltado a su deber de reportar en tiempo real los dineros invertidos”.



Hernández precisa que la misma legislación cae en una contradicción, pues les da un periodo de dos meses adicionales a los candidatos, tras el día de las elecciones, para que entreguen un reporte final con sus ingresos y gastos de funcionamiento.

Por ley, según el censo electoral de la capital (5’690.000 votantes), el tope máximo fijado para la financiación de una campaña a la Cámara por el Distrito es de 1.025 millones de pesos. Ninguno de los reportes consultados llegó siquiera a la mitad de esa cifra.

Twitter

Además de los recursos, se identificó qué tantos seguidores en Twitter suman los elegidos. Se pudo observar que no necesariamente quienes son más seguidos son los más votados.



En el caso de Germán Navas (Polo Democrático), que es quien arrastra más seguidores en esa red social (54.100), más del doble que el segundo, obtuvo la séptima mayor votación (39.055 votos).



El lector podrá comparar, en las fichas técnicas de cada nuevo representante, el escalafón que ocupó cada quien por cantidad de votos y por cantidad de simpatizantes en Twitter.

Renovación

Cabe apuntar que de los 18 representantes, 14 son nuevos en la corporación. Solo cuatro ocupaban una curul: Edward Rodríguez y Samuel Hoyos, del C. Democrático; Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, y Germán Navas (Polo).



En parte la renovación ocurrió porque algunos representantes se fueron a buscar curul en el Senado. Unos fracasaron en su intento, como Olga Velásquez (liberal). Otros no se fueron, pero los votos no les alcanzaron, como a Clara Rojas, que también era representante. Los liberales perdieron dos curules, igual que el partido de ‘la U’, que quedó sin representación.



Exconcejales de la ciudad que intentaron llegar también fracasaron, como Darío Fernando Cepeda, Germán García Zacipa y Felipe Ríos.

Lo que gastaron

Edward Rodríguez - Centro Democrático

Votos: 104.248 (1.°).

Gastos reportados: $ 401 millones.

Seguidores en Twitter: 16.000 (5.°).

Político y abogado, con estudios en Desarrollo y Políticas Públicas Agrarias. Cursa estudios en Derecho Constitucional y Parlamentario.



Inti Asprilla - Alianza Verde

Votos: 99.462 (2.°).

Gastos reportados: $ 139 millones.

Seguidores en Twitter: 16.200 (4.°).

Es abogado, con Maestría en Derecho Internacional Económico. Se graduó con mención especial por su tesis.



Juanita Goebertus - Alianza Verde

Votos: 83.270 (3°.).

Gastos reportados: $ 127 millones.

Seguidores en Twitter: 11.600 (7.°).

Abogada, politóloga y académica. Hizo parte de la delegación del Gobierno de Colombia en el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.



María J. Pizarro - Lista de la Decencia

Votos: 77.800 (4.°).

Gastos reportados: $ 400.000

Seguidores en Twitter: 16.600 (3.°).

Cuenta con estudios en artes plásticas. Lideresa política, activista por la paz y la memoria, ha trabajado por las víctimas del conflicto.



Katherine Miranda - Alianza Verde

Votos: 63.229 (5.°).

Gastos reportados: $ 126 millones

Seguidores en Twitter: 6.396 (10.°).

Politóloga con especialización en Cultura de Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural. Trabaja por la paz y por las juventudes.



Samuel A. Hoyos - Centro Democrático

Votos: 40.557 (6.°).

Gastos reportados: $ 39 millones

Seguidores en Twitter: 23.900 (2.°).

Psicólogo y Sociólogo, con Máster en Acción Política.

Ha sido docente de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Sergio Arboleda.



Germán Navas - Polo Democrático

Votos: 39.145 (7.°).

Gastos reportados: $ 67 millones.

Seguidores en Twitter: 54.100 (1.°).

Especialista en Ciencias Penales y Penitenciarias, estudió Cooperativismo en Israel y ha trabajado como profesor de Derecho Penal.



Juan C. Lozada - Partido Liberal

Votos: 36.350 (8.°).

Gastos reportados: $ 40 millones.

Seguidores en Twitter: 6.871 (9.°).

Tiene estudios en filosofía. En los últimos años ha trabajado por el servicio de la comunidad, la promoción y la apropiación de la cultura.



José J. Uscátegui - Centro Democrático

Votos: 34.284 (9.°).

Gastos reportados: $ 50 millones.

Seguidores en Twitter: 10.800 (8.°).

Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y magíster en Política Social. Es hijo del general (r) Jaime Uscátegui.



Irma L. Herrera - Mira

​Votos: 33.337 (10.°).

Gastos reportados: $ 100 millones.

Seguidores en Twitter: 6.190 (11.°).

Economista de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia.



Ángela Sánchez - Cambio Radical

Votos: 31.321 (11.°).

Gastos reportados: $ 108 millones.

Seguidores en Twitter: 964 (17.°).

Odontóloga. Promueve iniciativas y campañas contra la violencia hacia la mujer, genera espacios para el reconocimiento de sus derechos.



José D. López - Cambio Radical

Votos: 28.332 (12.°).

Gastos reportados: $ 182 millones.

Seguidores en Twitter: 1.800 (15.°).

Politólogo con maestría en Gobierno, ha sido investigador del Programa ‘Congreso Visible’. Asesor del Ministerio del Trabajo.



Gabriel Santos - Centro Democrático

Votos: 22.445 (13.°).

Gastos reportados: 245 millones.

Seguidores en Twitter: 4.151 (12.°).

Abogado, asesor de la campaña ‘Pacho Alcalde por Bogotá’. Coordinó las áreas de desarrollo legislativo y comunicación en el Congreso.



Mauricio Toro - Alianza Verde

Votos: 19.074 (14.°).

Gastos reportados: $ 208 millones.

Seguidores en Twitter: 3.865 (13.°).

Politólogo, especialista en Innovación y Desarrollo, Magíster en Administración de Empresas. Trabajó con gobiernos locales.



Enrique Cabrales - Centro Democrático

Votos: 17.524 (15.°).

Gastos reportados: $ 10 millones

Seguidores en Twitter: 1.033 (16.°).

Administrador de Empresas con especialización en Gobierno y gestión pública territorial. Ha trabajado en Integración Social.



David Racero - Lista de la Decencia

Votos: 16.737 (16.°).

Gastos reportados: (sin reporte).

Seguidores en Twitter: 12.800 (6.°).

Filósofo, magíster en Economía y Doctorando en Estudios Políticos.



Juan C. Wills - Partido Conservador

Votos: 15.089 (17.°).

Gastos reportados: $ 32 millones

Seguidores en Twitter: 2.648 (14.°).

Profesional en Derecho y Ciencias Políticas, tiene especialización en Derecho Administrativo. Ha sido asesor del Congreso, implementando normas de convivencia.



Carlos E. Acosta - Libres

​Votos (lista cerrada): 113.878.

Gastos reportados: $ 781.000.

Seguidores en Twitter: 716 (18.°).

Médico cirujano con estudios en gerencia y auditoría de salud.



BOGOTÁ