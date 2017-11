El 'profe' de fútbol que jugó con Falcao y entrena a los niños de Suba

Tres viejos balones de fútbol, uno de ellos pinchado, y no saber qué hacer de tesis para graduarse de la universidad, fueron las herramientas con las que Daniel Osorio Castiblanco inició hace tres años la escuela de formación deportiva León Rojo, en el barrio Villa María segundo sector, en el occidente de Suba.

Cada martes, miércoles, jueves y fines de semana, poco más de 35 niños se reúnen a practicar fútbol en el parque de este sector, que antes de la llegada de la escuela estaba lleno de habitantes de calle y basura.



“No tenía ni idea qué hacer de tesis para graduarme como administrador de empresas de la Unipanamericana, como siempre me ha gustado el fútbol e incursioné en varios equipos, pero por cosas de la vida nunca pude llegar a ser profesional, se me ocurrió presentar la idea de la escuela de fútbol como tesis de grado”, cuenta Daniel, quien tiene 30 años.



Luego de seis meses recuperando el parque, Daniel aplicó su tesis a la realidad y con el apoyo de los vecinos del sector empezaron a dar los primeros pases y disparos de balón en Villa María por cuenta de estos ‘leones rojos’.



En los tres años que lleva funcionando la escuela se han formado unos 70 niños. Muchos de ellos, a pesar de las dificultades económicas que tengan sus familias, han logrado ‘amagar’ varios problemas y continuar con su sueño: ser un futbolista profesional.



“Aquí se les cobra 50.000 pesos por la inscripción e inmediatamente se les entrega el uniforme a los niños. Pero si a los papás les queda difícil pagar la matrícula solo se les cobra los 15.000 pesos de la inscripción y cuando puedan compran el uniforme”, dice Daniel, quien entre semana entrena con los niños entre las 4 y 6 p. m.



Cada tarde después del colegio, uno a uno van llegando los niños que entrenan en el León Rojo. Como en cualquier escuela comienzan con un calentamiento, generalmente dando unas tres vueltas al parque.Las ansías de los pequeños hacen que el ‘profe’ saque los balones y los ponga a hacer toques cortos, cambiando de pierna o con la cabeza.

Aquí hay niños talentosos.

Por eso espero que la escuela

siga creciendo, es un trabajo

que hago con amor FACEBOOK

TWITTER

La escuela tiene tres categorías: la primera para niños de 4 a 6 años, la segunda de 7 a 10 y la tercera de 11 a 14. Foto: Rafael Jaller Santamaría / EL TIEMPO ZONA

El ‘profe’ jugó con Falcao

El ‘profe’ Daniel tiene varias formas para motivar a sus pequeños jugadores para que sigan jugando y no dejen a un lado sus estudios.



Sin embargo, una de las estrategias más efectivas de este profesor es contarles cuando él compartió y jugó en la misma escuela con el delantero de la Selección Colombia, Radamel Falcao García.



“Al principio no me creían, pero logré encontrar una fotografía en el club La Gaitana, en el que coincidimos, y cuando se las mostré ahí se dieron cuenta de que decía la verdad”, relata Osorio.



Daniel, hincha santafereño de corazón y por eso el nombre de la escuela, les cuenta a sus pupilos que "por ser un poquito vago y no haberme esforzado con el estudio no llegué a ser profesional", por esto trabaja fuertemente para que sus ‘leones’ lleguen igual o más lejos que el actual goleador del Mónaco y la Selección Colombia.



El León Rojo tiene tres categorías, la primera para niños entre los 4 y los 6 años, la segunda de 7 a 10 y la tercera de 11 a 14.



El ‘profe’ Daniel está convencido que en su escuela hay varios niños talentosos, que incluso pueden comenzar a jugar en las categorías inferiores de varios clubes de fútbol colombiano.



“En un torneo que jugamos hace poco me preguntaron mucho por Miguel Ángel Rodríguez, quien recibió el premio a la valla menos vencida”, afirma Osorio.



Precisamente, Miguel, de 8 años de edad sueña tapar como su jugador favorito el costarricense “Keylor Navas el arquero del Real Madrid, lo prefiero a él porque David Ospina más o menos me gusta”, cuenta este portero.



Otra de las figuras del León Rojo es Santiago Blanco, quien a pesar de que juega como volante y a veces como defensa, su futbolista favorito es Gareth Bale, también del club ‘merengue’.



Por jugadores como Miguel, Cristian y Santiago, a quien le dicen cariñosamente 'cachetes’, el ‘profe’ trabaja día a día para ayudarlos a cumplir sus sueños.



“Aquí hay niños talentosos. Por eso espero que la escuela siga creciendo. Si alguna persona nos quiere ayudar me puede escribir al correo danielosorio1504@hotmail.com”, dijo Daniel.





Rafael Jaller Santamaría

rafjal@eltiempo.com

Redacción EL TIEMPO ZONA