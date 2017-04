Lagos de Torca, ¿separa el río Bogotá de los cerros orientales?

La administración de Enrique Peñalosa ha insistido en que Lagos de Torca, la propuesta para reactivar el Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) del Norte, 12 años después de su presentación, no afectará de ninguna manera la reserva Thomas Van der Hammen (Rtvdh).

El burgomaestre ha repetido que este proyecto de planeación urbana sobre 2.014 hectáreas del borde norte de la ciudad no toca ni un centímetro de la reserva. Y es verdad. Sin embargo, ha surgido la duda de que, sin poner un pie en ella, el proyecto Lagos de Torca desconectaría a los cerros orientales del Río Bogotá, razón de ser de la Thomas van der Hammen.



El propósito de la creación de la reserva forestal del norte –que hoy está solo en planos– fue que los recursos ecosistémicos de los cerros orientales se conectarán con el río Bogotá a través de una red de humedales, quebradas y bosques.

Sin embargo, para la Veeduría Ciudadana de la Van der Hammen, el POZ Norte arruinaría esta conexión ya que en este se plantea el desarrollo urbano de una franja –a la altura del humedal Guaymaral sobre la autopista Norte– que parte la reserva en dos.



“El conflicto se presenta en una porción de la autopista que debe conectar los cerros orientales con el humedal Torca Guaymaral, con la reserva Thomas van der Hammen y el río Bogotá”, manifestó en un comunicado enviado a Peñalosa esta veeduría que expresó además que esta área no debe ser ocupada por un proyecto de expansión urbana, sino que debe ser protegida. (Ver gráfico 1)

Gráfico 1: El polígono de la reserva Van der Hammen sería afectado por el desarrollo urbano que se propone en el POZ Norte. La zona de la discordia es la demarcada con color naranja. Foto: Mapa tomado de www.humedalesbogota.com

Daniel Bernal, integrante de esta veeduría y de la Red de Humedales de Bogotá, advirtió que, de concretarse el plan del Distrito, la razón de ser de la reserva forestal del norte desaparecería.



“El polígono de la Rtvdh viene desde el río Bogotá de occidente a oriente con un ancho promedio de 800 metros. Lo lógico es que llegue así hasta los cerros orientales, sin embargo, en la franja en disputa, proponen una conexión con la quebrada Las Pilas de apenas 60 metros, lo que es insuficiente”, comentó Bernal.



Para Germán Bello Zapata, director de Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR Cundinamarca “uno puede ver este tema desde un punto de vista extremista ambiental y decir que es grave que se pase de un corredor de 800 metros a uno 60, pero puede ser más que suficiente, porque se van a salvar más quebradas y se van a reforestar las rondas de estas”, explicó Bello.



A este concepto se sumó Andrés Ortiz, secretario de Planeación, quien antes de asegurar que se garantiza la conectividad ecológica entre la porción oriental y la occidental de la Van der Hammen, aclaró que el ancho de la quebrada Las Pilas será de 120 metros, y no de 60 como lo manifestó Bernal. Además, dijo que la conectividad ambiental entre los cerros y el Río Bogotá, no dependerá solo de la quebrada Las Pilas, si no de nueve más.



“Si sumamos el ancho de todas las quebradas, más el parque metropolitano Guaymaral que se construirá, tenemos más de un kilómetro de corredores de conectividad que bajan hacia el humedal y después hacia el norte al río Bogotá, las zonas verdes se conectarán hacia abajo”, contó el funcionario. El suelo del área de la discordia en Lagos de Torca se repartirá entre zonas industriales y de servicios, zonas residenciales, zona de comercio cualificado, suelo de protección, entre otros (Ver gráfico 2).

Gráfico 2: Mapa, Áreas de actividad, zonas de suelo urbano y de expansión, proyectos Lagos de Torca. Foto: Proyecto POZ Norte Lagos de Torca, Planeación Distrital.

Planeación distrital garantiza la conexión

“Sabíamos que el tema de la conectividad iba a ser un asunto sensible; por eso, nuestro planteamiento es integral. Lagos de Torca no toca un solo centímetro de reserva, además es el primer proyecto que se ha hecho con la concertación de las tres autoridades ambientales de nivel nacional, regional y distrital: Ministerio de Ambiente, Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Secretaría Distrital de Ambiente”, le expresó a EL TIEMPO ZONA, el secretario de Planeación Andrés Ortiz.



El funcionario también afirmó que el área del proyecto Lagos de Torca es urbana y que está compuesta por algunos sectores de expansión y de desarrollo, desde el Acuerdo 6 de 1990; lo que significa que nunca se le ha cambiado el uso del suelo a esta zona.



¿Cuál es concepto de conectividad?



“Lagos de Torca rescata las nueve quebradas que existen en los cerros orientales del norte; el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tenía previstas tres pero nosotros hicimos una topografía de detalle y encontramos seis más que estaban medio desfiguradas y las incluimos”, dijo Ortiz quien continúo: “Estas quebradas hacen la conectividad con el río Bogotá, a través del humedal Torca Guaymaral, al cual le vamos a hacer unas intervenciones muy importantes para recuperarlo”, indicó.



¿Cuáles son las intervenciones?



“La primera es levantar la autopista Norte tres metros; la segunda es hacerle un nuevo puente que suma 250 metros, para que se vuelvan a conectar naturalmente las aguas; y la tercera es recuperarlo y limpiarlo. Se van a recuperar casi 45 hectáreas de los 65 originales del humedal. Hoy día, los humedales solo tienen 35 hectáreas de cuerpo de agua”, concluyó Ortiz.

La reserva Thomas van der Hammen, que hoy solo existe en planos, conecta al río Bogotá con los cerros orientales. Foto: Carlos Ortega y Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Así será el proyecto Lagos de Torca

Lagos de Torca se encontrará ubicado en las localidades de Suba y Usaquén; limita por el norte con el municipio de Chía; por el oriente con la reserva del Bosque oriental; por el occidente con la reserva Thomas van der Hammen y por el sur con las calles 189, 191, 192, 193 y 183.



En total, serán 1.800 hectáreas de suelo de expansión en el norte de Bogotá las que se urbanizarán. Se estima que a este lugar pueden llegar a vivir entre 350.000 y 432.000 habitantes. Los desarrolladores de urbanísticos de este proyecto tendrán que aportar los recursos que se necesitan para construir vías, redes de servicios, equipamientos y la restauración ecológica de la zona; todo esto se debe hacer antes de obtener la aprobación de sus licencias.



Los aportes de los desarrolladores se estiman en cuatro billones de pesos, representados en dos billones en dinero y dos en suelo. Por otra parte, el 40 por ciento de los proyectos que se realizarán en este lugar, tendrán que destinarse a vivienda con subsidio, en la misma zona donde estará la de estratos medios y altos. También se tendrá que garantizar que el 70 por ciento de las manzanas tengan uso de comercio y servicios en el primer piso.



En cuanto a las vías, estas tendrán que tener ciclorrutas a lado y lado de cada calle; en las vías las arteriales, los andenes serán de más de 12 metros; y en las de barrio, el espacio para el peatón será de más de 2,20 metros. Quienes tienen vivienda en la zona y la construyeron sin licencias y sin cumplir las normas, podrán formalizarse.