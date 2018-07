El noble gesto de una mujer hacia un embolador en un restaurante

Este jueves ocurrió un hecho que a muchos les recordó lo sucedido con 'Don José', el artista callejero que entró a un restaurante en Medellín para cantarle a los comensales y al que no se le permitió comer en el sitio luego de que una cliente intentara ofrecerle un plato. Se trata de un embolador de zapatos que ingresó a un restaurante en Bogotá del que, por fortuna, no salió humillado.



El hombre logró ser parte de un hecho que muchos internautas han catalogado como un gesto de humildad y nobleza.

Paula Silva fue quien relató lo sucedido en una publicación de Facebook. La mujer contó que mientras se encontraba en el restaurante La Toscana, en el parque el Virrey, se le acercó un embolador de zapatos.



Ella le dijo que no requería de sus servicios y acto seguido, el hombre le pidió algo de comer, así que la mujer decidió invitarlo a sentarse en una de las mesas para que ordenara algo a su antojo.



No obstante, el hombre pidió una bebida y un salmón para llevar y no quiso cenar en el restaurante, ya que según aseguró, quería compartir la comida con su familia. Los meseros del lugar lo atendieron como un cliente más y de paso le regalaron una pizza para que se la llevara a su casa.



"Llega el embolador a ofrecerme sus servicios al restaurante 'La Toscana' del parque el Virrey, le digo no gracias, me pide algo para cenar, le digo claro siéntese y pida la carta, salen los meseros, le pasan la carta, cubiertos y servilletas como cualquier cliente, el pide un salmón para llevar y una ginger mientras espera.



Los meseros le preguntan que si no lo quiere comer en la mesa y el embolador dice que no porque lo va a compartir en la casa con su familia. Le traen el salmón para llevar más una pizza para que la comparta con la familia. El señor los abraza, llora y les agradece. Como debe ser. Restaurantes de altura", indica la publicación de Paula Silva.

La publicación ha logrado conmocionar a miles de personas que han reaccionado ante la historia. El gesto de la mujer y los trabajadores del restaurante ha sido aplaudido por los casi 3.000 internautas que han compartido el post.



ELTIEMPO.COM