El inventor rolo que le apunta a ser el nuevo ‘Rubik’ de los juguetes

Desde 1974 hasta hoy, el cubo de Rubik ha vendido más de 300 millones de unidades en todo el planeta.



A eso es lo que le apunta Nelson Robayo, un bogotano que con sus juegos quiere llegar a todo el mundo, en especial con su laberinto tridimensional, una caja de plástico transparente con una bola metálica adentro, que hay que llevar a la salida a través de varios niveles.



“Luego de que se acabaran 10 años de estabilidad en el mundo de la publicidad, tuve que tomar una decisión, si comenzaba de ceros o creía en un producto que había diseñado años atrás por ‘hobby’ y tenía guardado”, cuenta este diseñador gráfico.

Le apostó a su producto y hace siete años fue a la Feria del Hogar con su laberinto tridimensional, al que llamó Tridi Loco, que fue todo un éxito.



La gente quedó asombrada con el concepto del laberinto y se sorprendía más cuando se enteraba de que el producto era hecho en Colombia.



“En la primera feria me fue muy bien y recibí varios comentarios, pero el que más me marcó fue el de una persona que me dijo que podía ser el ‘Rubik’ colombiano. Salí entusiasmado y pensé que lo único que tenía que hacer era vender mi producto y quedaba hecho”, relata este bogotano, que vive en Suba.



Sin embargo, las cosas no fueron como pensó y se chocó con las puertas de reconocidas cadenas que ni siquiera le daban una cita.



“Me decían que ellos solo les compraban a los grandes. Desde ese entonces estoy trabajando para ser ‘grande’ ”, cuenta Robayo.

Al Tridi Loco, que ganó el premio al mejor diseño industrial para ocio y entretenimiento de los premios Clap de España en el 2015, se le unieron otros cuatro laberintos tridimensionales y cinco juegos de mesa.



Uno de ellos es Laberinto Galaxy, al que este creador lo denominó como el parqués del futuro.



“A mí no me gusta el parqués tradicional y he encontrado que muchas personas tampoco les agrada. La idea de Laberinto Galaxy es que, con las fichas, el jugador conquiste los planetas de los adversarios”, dijo Robayo.



Luego de asistir a la feria Toy Fair de Nueva York, Nelson se dio cuenta que su nicho era el de los laberintos tridimensionales.



Solo el Tridi Loco, que trabaja la memoria, la concentración y la relación espacial, ha vendido más de 30.000 unidades y eso que no está en las grandes superficies.



Incluso ha sacado, con su empresa Concepto 3D, un juego para celulares, llamado Escalera Loca, en el que el usuario tiene que atravesar un laberinto.Por ahora, Nelson continúa en la lucha para convertirse en un ‘grande’ para que más personas disfruten sus inventos.

