El jardinero de Suba que tiene 7.500 plantas

Entrar a la casa de Piero Eugster es transportarse al jardín del edén. Plantas de todas las formas, colores y olores se ven a lo largo de la casa de este vecino de Cerros de Niza, en Suba.



Difícilmente, alguien se podría imaginar que este jardinero estudió ciencias políticas, pero fue en las plantas y su cuidado en las que encontró su pasión y vocación.

“Soy politólogo, pero el trabajo que quería nunca llegó, y no sentía que estuviera aportando algo. Entonces me puse a buscar algo que me gustara y me hiciera feliz”, cuenta este vecino, cuya familia vive en esta casa hace 54 años.



Luego de varios meses de pensar a qué se podía dedicar encontró en la jardinería su trabajo ideal. Comenzó con las 100 matas que había en su casa, y hoy ya tiene más de 7.500.



“Siempre me causó mucha curiosidad que las orquídeas que hay en la casa estaban muy bien, sin necesitar grandes cuidados. Además, mi mamá siempre cuidó este jardín, y mi abuelo estaba encantado con las rosas, y algo les aprendí”, dice Eugster.



El conocimiento empírico que tenía Piero poco le duró para la curiosidad que tenía, por lo que comenzó a tomar capacitaciones, muchas de ellas en Estados Unidos.

Aunque también se ha informado en internet, dice que prefiere los libros porque los datos que se encuentran en la red muchas veces no son precisos.



Una vez completó todo lo que necesitaba para su jardín comenzó a dar talleres para niños y adultos. La mayoría de las clases son los sábados.



“Me encanta trabajar con los niños para que descubran ese respeto y sensibilidad que hay que tener por la naturaleza. Lo que más les gusta a ellos es todo lo que tenga que ver con sembrar y las lombrices, eso es lo máximo para ellos”, cuenta Piero.



Este jardinero da talleres de orquídeas, suculentas y huertas urbanas, y una vez al año hace una salida de campo para que las personas reconozcan las plantas.

“Los adultos vienen primero por el curso de orquídeas, pero les gusta tanto que luego piden el de suculentas y el de huertas”, cuenta este vecino.



La mayoría de las suculentas que tiene en su casa son de Cachipay, Cundinamarca, y hoy cuenta con 2.000 de estas plantas y 12 especies.



Por otro lado, otro de sus orgullos es la huerta de autoconsumo que también adorna su jardín.



“En la huerta cultivamos prácticamente de todo, menos tomates porque necesitan más sol, pero tenemos hortalizas, aromáticas, brócoli, gulupa, cilantro, lechugas, lulo y tomate de árbol, entre otras”, relata Eugster.



En el invernadero, que le tocó agrandar a la par de su jardín, tiene más de 1.000 plantas que crecen entre los 0 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay especies de África, Europa, Asia y Estados Unidos.

Las orquídeas, su pasión

De las 7.500 plantas que tiene, 7.000 están en el jardín y las otras 500 en el antejardín; unas 4.000 son orquídeas.



“De las 25.000 especies que hay en el mundo, Colombia tiene unas 4.200, lo que la convierte uno de los países con más diversidad de orquídeas. En el jardín tengo 350 especies”, dice Eugster, quien para regar todas las plantas usa aguas lluvias.



La popularidad de sus orquídeas, además de otorgarles reconocimientos nacionales, también ha hecho que agencias de viajes ofrezcan a extranjeros, dentro de los paquetes turísticos, una tarde sembrando estas plantas donde Piero.



Si quiere conocer más sobre Eugster, puede entrar a www.pierojardinero.com.

RAFAEL JALLER

EL TIEMPO ZONA