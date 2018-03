El hombre que pedaleó de Bogotá a Washington en 1950

Álvaro Zabala fue un contador de Armero que, en 1950, se lanzó a la gran locura de su vida: llegar a Estados Unidos en bicicleta. Y, aunque lo logró, pocos conocen su historia.

Zabala murió cinco años después de la hazaña y la tragedia de Armero sepultó, en 1985, a quienes conocieron su historia. Hoy, sus cinco hijos y uno de sus nietos libran una batalla contra el olvido.



Teresa Zabala, quien tenía 2 años cuando su padre emprendió la travesía, guarda en su casa el álbum que él armó durante el viaje. Carlos, el segundo hijo, conserva el pasaporte. Y Guillermo Zabala, nieto del jinete del caballito de acero, monta el restaurante La Ruta.



“Quiero mostrar el recorrido. El concepto gira en torno a la historia de mi abuelo y la bicicleta”, cuenta Guillermo.



Aunque la familia conserva los archivos en formato digital, ninguno cuenta la historia con detalles: eran muy pequeños cuando su padre murió en 1956. Es el diario que Álvaro construyó pasando por las redacciones de 26 diarios de distintos países, el que hace posible reconstruir la aventura.

Diarios de bicicleta

Álvaro Zabala era un contador de Armero que, a finales de 1949, decidió ir de Bogotá a Nueva York en bicicleta. “Mi raid es de buena voluntad; tomaré la carretera Panamericana y haré todo lo que esté a mi alcance para poder cumplir en buena forma mis propósitos”, le dijo Zabala a El Espectador el 28 de diciembre de 1949.



El 3 de enero de 1950, salió de la capital con su bicicleta Raleigh y 250 dólares. Pasó por Manizales y Medellín. Luego se internó en la selva del Darién por 14 días, caminado con la bicicleta al hombro. Algunos indígenas cunas lo acompañaron, enseñándole los secretos de la selva.



El diario La Nación de Costa Rica registró su paso por San José el 25 de febrero. También lo hicieron los diarios Novedades (Nicaragua) y la Prensa Gráfica (El Salvador) cuando atravesó esos países durante marzo.



En abril de 1950, tocó tierra mexicana. La prensa azteca estaba fascinada con el ciclista armerita. Dice un artículo de El Sol de Puebla: “La mayor parte de esta trayectoria la ha ejecutado en bicicleta, que es su única compañera y en la que confía para llevar a feliz término sus planes, ¡que francamente son de oro!”.



El 1.° de mayo, Zabala apareció por primera vez en diarios estadounidenses. Y siguió dejando rastro en la prensa de distintas ciudades que relataban la historia de un colombiano que acumulaba casi 10.000 kilómetros de viaje y hablaba inglés con un diccionario.

Aunque soñaba con saludar al presidente Harry Truman en Washington y regresar, Zabala extendió su locura unos kilómetros más: subió hasta Ontario (Canadá).



El 2 de junio, el diario EL TIEMPO anunció que Álvaro había regresado y ya estaba en Nueva York. Días más tarde, la embajada de Colombia certificó su llegada a Washington D. C.



Y en lo que fue un acto todavía más heroico, Zabala donó su Raleigh, con diez banderitas amarradas al sillín, al Smithsonian Museum, donde permanece como parte de la colección ‘America On The Move’.



Regresó a Colombia en avión. El Heraldo registró su llegada el 16 de julio de 1950. La crónica ‘La meta de los raidistas’, escrita por Armando Barrameda Morán, es uno de las relatos finales de la aventura de Zabala: “El ciclista triunfante sobre los obstáculos geográficos de las agrestes rutas interamericanas, le cedió el paso a ese temerario peatón que llevamos todos los colombianos en la sangre”, escribió Barrameda.

Fuego y lodo

Álvaro Zabala sobrevivió a dos fuertes caídas y a una crisis de paludismo. Y sorteó la aventura con apenas cuatro cambios de llanta. Pero en 1956 encontraría la muerte en Armero.



“Cuando regresó, puso unas bombas de gasolina; ese era nuestro sustento. Las motobombas de esa época se prendían con chispa. Por accidente, mi padre se regó gasolina en el cuerpo y cuando la chispa se encendió, ardió en llamas”, cuenta Guillermo Zabala, uno de sus hijos, quien hoy tiene 63 años. Álvaro Zabala murió de una sobredosis de morfina que se le inyectó por error en un hospital cercano.



En 1985, la erupción del nevado del Ruiz causó una avalancha que acabó con Armero. Entre las víctimas de la tragedia estaban los hermanos de Álvaro Zabala y su esposa, Diva Arteaga.

‘Loco’

“Estaba loco”, dicen al unísono Guillermo Zabala padre y Guillermo Zabala hijo. Aquel se conmueve hasta las lágrimas cuando recuerda el día en que vio la bicicleta de su padre en 2011 en el Smithsonian; este hace cuentas: ha invertido 120 millones en el restaurante que materializará la memoria de su abuelo.



La familia Zabala Arteaga sueña con el día en que don Álvaro salga del anonimato y sobreviva al olvido, el lodo y el fuego. Mientras tanto, repiten la historia para ellos y entre ellos. Una y otra vez: 14.000 kilómetros de Bogotá a Washington solo suceden una vez en la historia.



ANA PUENTES

ESCUELA DE PERIODISMO EL TIEMPO @soypuentes