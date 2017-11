Álex, el ‘Forrest Gump’ bogotano, corre en las pistas de Usaquén

Álex se ubica en posición de salida en la pista de atletismo del Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar (mejor conocido como Servitá), su lugar de entrenamiento. Su instructor se acerca a él y le da al oído las claves para que realice un trote de rutina.

Sin embargo, Álex Sebastián Riaño, de 18 años, avanza despacio un par de metros y, sorpresivamente, empieza a correr. “No puede evitarlo, es un atleta innato”, afirma el preparador físico.



Aunque nació con una discapacidad intelectual severa, que le impide comunicarse y desarrollar actividades cotidianas (como vestirse o comer) de manera autónoma, desde niño sintió amor por los deportes.



Por eso, sus padres decidieron llevarlo a uno de los lugares de atención para comunidades vulnerables en estas condiciones que ofrece el Distrito, por intermedio de la Secretaría de Integración Social: los Centros Crecer (para niños de 2 a 17 años) y Renacer (para mayores de edad). Allí los jóvenes con discapacidad física o intelectual tienen la oportunidad de aprender deportes y desarrollar habilidades artísticas de manera gratuita.



En el caso de Álex, el deporte venía con él, así como su enfermedad. “Nació con su condición, pero increíblemente nuestra familia siempre ha sido de atletas, y él no fue la excepción. El que menos pensamos que podía sorprendernos nos sorprendió a todos. Ahora, nuestro Álex es un atleta internacional’, explica su hermana mayor, Alejandra.



Fue en estos centros donde, a los ocho años, el joven encontró el apoyo que necesitaba para potenciar sus capacidades en el atletismo. Su carrera deportiva como velocista le ha dejado hasta ahora más de 16 medallas distritales que lo posicionan como uno de los atletas con discapacidad más jóvenes y talentosos del departamento.



Pese a esto, para su familia, el deporte solo había representado una opción para que su integrante más especial encontrara una manera de hacer algo distinto a ayudarle su padre en la fábrica de mesas de billar en la que trabaja o a su mamá con las labores del hogar. Pero la sorpresa llegó hace un año, cuando durante su participación en unas justas nacionales fue seleccionado por la organización deportiva internacional Special Olympics para representar al país en unos juegos internacionales en Panamá.



“Ese día sentimos miedo. El viaje no contemplaba la opción de que alguien pudiera acompañarlo. Él debía viajar solo con el equipo de la organización”, cuenta Alejandra. El resultado: Álex se impuso en las competencias de 25 y 50 metros planos y ganó las medallas de oro y plata respectivamente. Así, la sorpresa fue para sus padres y hermanas, que no podían creer cómo esta experiencia le había enseñado a valerse por sí mismo.



“Yo creo que él no se da cuenta de que está siendo un gran deportista. En medio de su dificultad para expresarse, lo único que nos dice es que cuando corre no quiere que nadie le gane; le molesta ver que alguien pase por delante suyo en la pista, por eso no para”, explica su hermana. “Es increíble que, en su inocencia, él solo se preocupe por no volver a la casa sin medallas, y no porque las vea como un premio, sino porque para él son un objeto que a simple vista le atrae”, finaliza.



El caso de Álex Sebastián recuerda al del protagonista de la película estadounidense Forrest Gump, quien se consolidó como velocista pese a padecer un leve retraso mental y motor. Para su familia siempre ha sido una bonita comparación.



Así, pese a su discapacidad, el bogotano ahora espera los Juegos Mundiales de Verano, para deportistas con condición especial, en Abu Dabi (Emiratos Árabes), donde nos representará en el 2019. Entre tanto, combina su preparación física, como atleta de alto rendimiento, con rutinas exigentes de ejercicio, dieta alta en proteínas y carbohidratos y tardes disfrutando de sus otras dos pasiones: los videojuegos y las películas.



MARÍA CAMILA BERNAL

EL TIEMPO ZONA

Twitter: @CedritosET