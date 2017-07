El domingo se realiza la Media Maratón de Bogotá

Una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá se vivirá mañana en inmediaciones del parque Simón Bolívar. En esta oportunidad se espera que participen cerca de 43.000 personas en los dos circuitos que hacen parte del recorrido, uno de 21 kilómetros y otro de 10 kilómetros.

Si usted va a participar recuerde estar hidratado antes, durante y después de la carrera. Las puertas de la plaza de eventos se abrirán a las 6:30 de la mañana para que los deportistas puedan hacer el calentamiento antes de arrancar la media maratón.



Las autoridades de tránsito les piden a las personas que tengan que hacer alguna diligencia cerca del sector en donde se lleva a cabo la Media Maratón de Bogotá no llegar en carro particular sino que opten por el transporte público, la bicicleta o a pie.



Tenga en cuenta que algunas vías aledañas al parque estarán cerradas para permitir el desarrollo del evento, entre estas: las calles 63, 26 y 53 y las carreras 68 y 60. En otras avenidas, el cierre será por tramos, como las carreras 7.ª, 15 y 19 y las calles 26 y 92, al igual que la NQS.



Para que no lo coja el trancón, la Policía de Tránsito le recomienda que tome como vías alternas la carrera 68 (sentido norte-sur), carrera 13, avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, las Américas, La Esperanza, la NQS (sentido sur-norte), Caracas, Circunvalar, calles 13, 80, 72, 100. Acate las recomendaciones en la vía que le harán los responsables del evento.



BOGOTÁ