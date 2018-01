El 84 % de las víctimas por trata de personas son mujeres

Las alarmas ya están prendidas: las autoridades distritales ya comenzaron a detectar que el posconficto, la situación de Venezuela y la propia realidad de la ciudad son caldo de cultivo para que las mafias pongan sus ojos en Bogotá y la utilicen como trampolín para el tráfico con seres humanos. Es lo que se conoce como la esclavitud moderna.

Este jueves, EL TIEMPO dio a conocer las cifras oficiales de las denuncias. En el último año, 50 personas –de las cuales 42 fueron mujeres y 8 hombres– fueron víctimas de la trata de personas en Bogotá. Seis de esos casos son de ciudadanos venezolanos, uno de Costa Rica y otro de Ecuador. La trata externa es de 33 y la interna fue de 13. Cuatro casos están sin determinar.



Si bien la cifra de denuncias va en aumento, los expertos reconocen que este es un delito internacional que parece invisible, pero que, en todo caso, está latente en la calle, en las casas, en los trabajos, a la vista de todos. Está disfrazado de nueve formas, muchas de ellas difíciles de detectar.



Las mafias utilizan el matrimonio servil, los trabajos forzados, explotación sexual, la mendicidad ajena, servidumbre, turismo sexual, esclavitud y tráfico de órganos para someter a sus víctimas en un negocio que es el tercero más lucrativo en el mundo, después de las drogas y las armas.



El último informe de la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que en el mundo hay más de 500 rutas internacionales, y, según las cifras entregadas por Bo Mathiasen, representante de esa oficina en Colombia, al año la trata de personas mueve más de 700.000 personas en todo el planeta.



Los datos son similares en todas partes. Solo cambian las víctimas. Lo más grave es que las cifras oficiales son la evidencia del subregistro, un tema incalculable del cual a ciencia cierta nadie se atreve a dar cifras.

“La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos con grave impacto para quien los padece y para toda la comunidad internacional”, señalo Mathiasen al recordar que las víctimas reportadas provienen de 137 países diferentes.



El miércoles, durante el primer encuentro internacional para prevenir y combatir este delito, realizado en el Archivo Distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá y UNODC firmaron un pacto en el que se comprometen a contribuir al fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno como entidad líder del comité distrital para la lucha contra la trata.



“Los retos son muchos porque estamos frente a un delito que todavía es bastante oculto. Sabemos que existe, que hay muchas víctimas, pero en la realidad lo que se informa a nivel nacional, internacional y local es la punta del iceberg. En este sentido sabemos que es un delito subreportado”, sostuvo la UNODC.



Muchas personas que fueron víctimas no denuncian porque tienen vergüenza, y en el caso de las víctimas que hoy son explotadas, no lo quieren admitir ni denunciar, añadió Mathiasen.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, prendió las alarmas y pidió que este tipo de eventos no sea subestimado porque en la ciudad –dijo– se pueden elevar este tipo de riesgos de trata de personas, y mencionó que asuntos como el posconflicto y todo el contexto de lo que pasa en Venezuela “nos llevan a que Bogotá tenga que hacer un esfuerzo especial” para combatir y prevenir este flagelo.



Señaló que se viene trabajando en equipo con la Fiscalía, la Policía y los organismos internacionales a través de la campaña ‘Hagamos un trato: Bogotá sin trata’ para informar sobre la ruta de atención.



Este esfuerzo forma parte del programa de acción global para prevenir y combatir la trata de personas (Glo.Act), iniciativa conjunta de la Unión Europea (UE) y la UNODC que recibe aportes de 10 millones de dólares y beneficia a 13 países: Bielorrusia, Brasil, Colombia, Egipto, Kirguistán, Laos, Mali, Marruecos, Nepal, Níger, Pakistán, Sudáfrica y Ucrania.



Las denuncias se pueden hacer en la línea gratuita 018000522020 y en el correo lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.



BOGOTÁ