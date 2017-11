NBOMe, la droga que causa autolesiones y agresividad

La inexistencia de un examen de toxicología que permita saber si un paciente intoxicado consumió NBOMe, es uno de los obstáculos de las autoridades de salud para hacerle seguimiento a esta sustancia calificada como alucinógena.



Los efectos negativos de esa droga, que se vende como si fuera LSD (ácidos) y cuya apariencia es similar (un papel de colores), pueden ser tan graves como lo describe la médica toxicóloga Pilar Acosta, del hospital Santa Clara, Subred Centro- oriente: “Pueden generarse cuadros de agresividad alta contra otras personas, lesiones por automutilación, depresión del estado de conciencia, cuadros compulsivos, aumento excesivo de temperatura corporal y sobreexcitación que genera exceso de actividad muscular, que a su vez puede ocasionar daños renales”.

La experta señala que en esa institución reciben pacientes agitados y se asume que han consumido una droga psicoactiva, pero “no tenemos una prueba específica para identificar esta droga puntual, por lo tanto hay alta dificultad de identificar si es la sustancia NBOMe”.



Según Jenny Fagua, de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, hay una falta de legislación relativa al citado alucinógeno: “No se encuentra en la fiscalización internacional de la Organización de las Naciones Unidas como una droga controlada. Por eso cuando se captura a alguien con esa sustancia no se puede judicializar”.

Lo anterior, coinciden, obedece a la relativa juventud del NBOMe, cuya primera sintetización se realizó en Alemania en el 2003.



“En el 2013 encontramos desde diferentes fuentes que había un aumento del consumo de LSD y nos dimos cuenta de que no era realmente esa sustancia, sino otras moléculas que se conocen como NBOMe”, advirtió Fagua. Aunque las autoridades no revelan información específica de las rutas por las que entran las cargas del alucinógeno, sí apuntan que no solo se está consumiendo en Bogotá sino en Medellín, Eje Cafetero, Cali y Valle del Cauca.



El Reporte Mundial de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito indica que en Europa y Asia se ubican los principales productores del NBome.



De igual forma, en “tres estados miembros de la Unión Europea se han registrado muertes asociadas con NBOMe. Y en cuatro estados se ha detectado toxicidad grave relacionada con su consumo. Si la disponibilidad y consumo de esta sustancia psicotrópica llegara a aumentar, las consecuencias para la salud individual y pública podrían ser importantes”, se reseña en un informe del Consejo de la Unión Europea, en donde a pesar de ser más difundido el consumo aún se carece de estudios detallados sobre el impacto de la droga en la salud pública de esa región.



El Ministerio de Salud sostiene que la mayor cantidad de consumidores son jóvenes. “Lo grave es que en el último estudio de Colombia sobre consumo de psicoactivos volvemos a confirmar un aumento del consumo del LSD, o que al menos la gente lo reporta como LSD, en la población universitaria. Este consumo se está volviendo popular en esa población, y la preocupación es que los jóvenes no saben lo que están consumiendo y compran NBOMe como si fuera LSD”, apuntó Fagua.

