Soacha inicia el año con déficit de 3.500 cupos escolares

La acelerada urbanización de Soacha trajo un rezago de infraestructura educativa para el municipio, así como una escasez de parques y vías, entre otros.

Eleázar González, alcalde de Soacha, habla con EL TIEMPO sobre el plan de contingencia que lanzó su administración para reducir esta brecha.

¿Cómo va el tema educativo?

En el 2016 le apuntamos al fortalecimiento de la infraestructura educativa. El Concejo municipal aprobó recursos para reforzar cuatro instituciones, así como llegarán dos instituciones educativas del Ministerio de Vivienda en el sector Torrentes y en el sector Vida Nueva. Cada una con un Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

¿En qué condición están esos dos colegios?

El 29 de diciembre vinieron del Ministerio de Vivienda a socializar la construcción con la comunidad. Tenemos los lotes, el convenio financiero firmado y demás, para que estén listos.

¿Por qué los construirá el Ministerio de Vivienda?

Porque son urbanizaciones hechas para población víctima del conflicto. Es decir, son viviendas de interés prioritario (VIP).

Y para superar el déficit de 3.500 cupos educativos, ¿qué harán?

Comenzamos un convenio con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Fonade. Trabajarán por alianza público-privada ocho instituciones educativas. El Ministerio de Educación ya se comprometió con el 70 % de las obras, y el 30 % se hará con vigencias futuras. Soacha ya tiene los lotes de los ocho colegios.

¿Cuántos cupos tendrán esas instituciones?

Tendremos cupo para cerca de 15.000 estudiantes cuando estén terminadas. En algunas de ellas lograremos desmontar la doble jornada para pasar a jornada única.

¿Para cuándo van a estar listos los colegios?

Estoy seguro de que nosotros entregamos la Administración con esta cantidad de colegios. Deben quedar listos máximo en tres años. Por ejemplo, en los del Ministerio de Vivienda, Soacha ya giró la plata y entregó los lotes; en los del Ministerio de Educación, el Concejo nos apoya para disponer las vigencias futuras en esos proyectos.

¿Por qué se dio el déficit educativo?

Por la llegada intempestiva y masiva de población víctima del conflicto. Los registrados están por 55.000 víctimas, pero sin registrar estoy seguro de que hay un porcentaje muy alto. Y el déficit no es solo ahí, es en salud, movilidad, etc.

¿Cómo avanza la evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)?<TB>

2017 debe ser el año del POT en Soacha. El DNP ideó un programa de POT modernos, y el municipio clasificó. Así, el Estado pone $ 800 millones para su diseño, construcción e implementación. Pero no debe ser desde allá, sino también debe haber trabajo desde la región. Por eso, con Secretaría de Planeación, el Concejo municipal, Bogotá y Cundinamarca, venimos armonizando el POT.

¿Cuál es el enfoque que le dará usted al POT?

Soacha ya está atestada de vivienda. No es justo que pensemos más en vivienda de interés prioritario. Existe un pensar absolutamente claro de esta Administración y es el de enamorar al empresario para que lleguen nuevas fábricas e industrias al municipio, porque la sostenibilidad del municipio la da la generación de empleo. Eso trae tranquilidad al habitante y calidad de vida.

O sea, ¿la idea es fortalecer la industria en Soacha?

Sí, la implementación de espacios especiales para la industrialización.

¿Por qué insiste usted en que Soacha necesita un nuevo censo?

Una de las cosas que han generado la baja calidad de vida en el municipio es que tenemos una población registrada en el Dane de cerca de 500.000 habitantes, pero la realidad poblacional es de más de un millón. A nosotros nos toca hacer alcanzar los recursos que nos mandan para la mitad de los habitantes, en detrimento de la calidad de vida.

Per cápita hay $ 224.000 anuales para cada habitante. ¿Eso para qué les alcanza?

Con eso trabajamos educación, salud, seguridad y toda la asistencia humana, y eso nos preocupa. Por eso venimos clamando que el Dane realice una actualización del censo. Llevamos 50 años de retraso por culpa de esa desactualización.

¿Ustedes ya hicieron solicitudes formales del caso?

Sí, tengo dos solicitudes y dos respuestas. Primera respuesta del Dane: que el Censo Nacional Poblacional se haría finalizando el 2016 o iniciando el 2017. Pero hace un mes y medio radiqué otra solicitud. Me respondieron, palabras más palabras menos, que no garantizan la fecha del censo nacional porque el Gobierno Nacional no les ha girado los recursos para tal fin, cosa que nos preocupa.

MICHAEL CRUZ ROA

Periodista de Cundinamarca

Escríbanos a miccru@eltiempo.com o en Twitter @Michael_CruzRoa