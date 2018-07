Siete preguntas claves en licitación de buses para TransMilenio

El próximo 27 de septiembre se adjudicará el contrato para el cambio de flota de las fases 1 y 2 de TransMilenio (TM), según los documentos que hacen parte de los pliegos colgados en el Secop II.

EL TIEMPO cuestionó a TransMilenio sobre las siete cosas que han generado más polémica durante este proceso que lleva más de dos años estructurándose.



De acuerdo con el Distrito, no todos los buses nuevos ingresarán al mismo tiempo y creen que con la calificación de 200 puntos que da la licitación para los oferentes que presenten tecnologías limpias en los vehículos van a contar con una porción importante de estos dentro del sistema.



Hay que tener en cuenta que, además del cambio de flota, el Distrito también adjudicará el contrato para la operación y mantenimiento de estos buses, al igual que el de los patiotalleres.

'Debemos garantizar la continuidad en la prestación del servicio'

¿Los 1.400 buses deben entrar a operar al tiempo?

No. Los buses deben entrar a operar de acuerdo con los cronogramas incluidos en los pliegos. “Debemos garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Para cumplir con ese objetivo deben ir entrando y saliendo buses de manera escalonada”, aseguró TransMilenio.



¿Cuál es el cronograma de la licitación?

Para la licitación de provisión de flota se fijó como fecha de cierre el 27 de julio del 2018. La audiencia pública de adjudicación será el 27 de septiembre de 2018 y la suscripción del contrato está prevista para el 11 de octubre de 2018.



¿La licitación para buses aumentó su valor original?



El concejal Juan Carlos Flores advierte que la licitación pasó de costar $ 1,6 billones a $ 3,5 billones; sin embargo, TM lo niega. Los 1,6 billones de pesos es el valor aproximado de capital que cuestan los buses (Capex). Este es aproximado porque depende de la tecnología de los vehículos.



¿Es verdad que no se van a tener buses ecológicos, es decir, de gas o eléctricos?

“Esto se sabrá en la adjudicación, tenemos indicios positivos del mercado de usar estas tecnologías, por lo que creemos que sí van a entrar en una proporción importante”, explicaron.



¿En qué quedó el puntaje para favorecer las tecnologías limpias?

Conforme al anuncio que hizo TM en abril pasado, hay 400 puntos, es decir, 200 por cada proceso licitatorio, en este caso para los buses con tecnologías de Euro VI o superior. Estos puntos se darán de acuerdo con las fórmulas de evaluación del componente técnico en los pliegos. Hay que tener en cuenta que hay dos licitaciones: una para la provisión de flota y la otra para la operación y el mantenimiento.



¿La entrega de la ampliación de las estaciones sí está acorde con los tiempos de entrada de los nuevos buses?

Al momento, el 81 por ciento de las estaciones tienen habilitada al menos una parada por sentido para buses biarticulados. La entrada de los buses contempla la ampliación de estaciones. Adicionalmente se tendrá un diseño operacional que permita el correcto funcionamiento del sistema en función de la entrada de la flota y la entrada en operación de las estaciones.



¿Es verdad que los propietarios de los buses serán los bancos?

De acuerdo con la definición de flota, los dueños deben ser los proveedores y esta no podrá estar sujeta a embargos o cualquier medida cautelar que tenga como efecto la inmovilización o limitación de cualquier índole sobre estos vehículos.



