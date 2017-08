¿Bogotá se fundó en el parque Santander?

08 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El pasado viernes 4 de agosto en el parque Santander, mientras se descubría una placa para recordar que por allí había vivido el fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, el alcalde Enrique Peñalosa soltó una frase que hace varios días le viene repitiendo el director del Instituto Distrital de Patrimonio, Mauricio Uribe: “Muy seguramente ahí se fundó Bogotá”.

EL TIEMPO habló con Uribe, quien ratificó que ese es el lugar más probable de la celebración de la misa fundacional, en medio de un ritual hecho en nombre del rey, de Dios, y bautizado con el nombre de la Santa Fe.



El experto dice que es muy posible que el altar se hiciera de forma improvisada con materiales de la zona, muy similar a lo que se refleja en una pintura al óleo sobre tela (1920) de la primera misa del maestro Pedro Alcántara Quijano Montero, la cual se encuentra en el tercer piso de la Alcaldía Mayor de Bogotá.



En esa alegoría, explica el director del IDPC, aparece el padre Fray Bartolomé de las Casas oficiando con ornamentos textiles fabricados con algodón de estas nuevas tierras; además, el cáliz con el que se ofició la misa se hizo con las balas de plomo de los soldados, tesoros que están resguardados en la catedral Primada en la plaza de Bolívar.



“Y fue un tiempo después que se hizo el trazado de la ciudad como parte del proceso de fundación. Se decide entonces hacer el trazado de una manzana entre los ríos San Agustín (antes Manzanares) y San Francisco (Vicachá, nombre indígena) y luego se traza la ciudad en cuadrículas, en cuyo centro queda la plaza mayor; luego se disponen las demás manzanas y se determinan los solares que se entregaban a la gente principal”, concluyó el director del IDPC.



El parque Santander fue conocido en la Colonia como la plaza de las Yerbas (o Hierbas) más adelante de San Francisco, y era un sitio de intercambio del comercio, donde se transaba y pagaban tributos.



Está ubicado en lo que hoy es la carrera sexta y séptima entre calles 15 y 16. Tiene una fuente que por lo general está fuera de servicio debido al vandalismo; hay árboles, bancas y la estatua del general Francisco de Paula Santander.



El Museo del Oro, la Dirección de Impuestos y el Jockey Club lo bordean al oriente; el edifico de Avianca, la Nacional de Seguros y oficinas de Colpatria, por el norte; por el sur, el Banco de la República y por el occidente, la iglesia de San Francisco, la Veracruz y la Tercera, las tres sobre la carrera 7.ª.



Para ese momento de la fundación, en ese sitio no había nada construido, y la casa donde vivió Jiménez de Quesada (edificio de la Nacional de Seguros, donde se impuso la placa el viernes anterior) fue posterior.



En cuanto al mito del Chorro de Quevedo, todo parece indicar que por la vista, la seguridad y el terreno, era el sitio de descanso del Zipa y donde se ubicaron las tropas de Quesada para resguardarse y evitar algún ataque de los indígenas.



En todo caso, lo cierto es que la fundación legal de Bogotá, según los historiadores, fue el 27 de abril de 1539, lo que nos lleva a pensar que sí hubo dos fundaciones.



De cara a lo que será la celebración de los 480 años y a la espera de los 500 años, el director del ISPC dice que este es un buen momento para impulsar las investigaciones que cursan al respecto “para determinar algo tan importante como fue la fundación de Bogotá”.



De hecho, para el año entrante, el IDPC dijo: “Vamos a abrir al público, como colección permanente, una sala dedicada a los primeros pobladores y a la fundación”.



Luis Horacio López Domínguez, antropólogo, miembro de la Academia de Historia de Bogotá y académico secretario de la Academia Colombiana de Historia, comentó que Jiménez de Quesada hizo una fundación sin los formalismos de ley que exigía el rey. Ya en 1539, cuando llegan Sebastián de Belalcázar por el sur y Nicolás de Federmán por el oriente, realizan el ritual formal.



“Pero la que se celebra hoy es la tradicional, no la legal, que es la (fundación) del año 39”, y advierte que en todo caso, la fundación fue internacional porque en ese momento llegaron los tres conquistadores, casi que al mismo tiempo.



Pero sostiene que lo realmente importante no es fundar, sino el acto de poblar el territorio, es decir, de construir ciudad.

No se sabe por qué se celebra la fiesta el 6 de agosto

El historiador Germán Mejía Pavony, experto en temas de Bogotá, dijo que no tiene mucho sentido decir que la ciudad se fundó en el parque Santander porque ese sitio estaba fuera de la protección militar.



Es decir, señala, que hacia 1538, el campamento de Jiménez de Quesada sí estuvo en algún sitio de lo que hoy llamamos el centro histórico, y por tradición se habla de una primera fundación en ese sector, pero a ciencia cierta hasta ahora no se sabe qué pasó el 6 de agosto de 1538 porque el acta de esa época se quemó en alguno de los incendios del cabildo.



Como si fuera poco, en el siglo XVIII, la fiesta de Bogotá se celebraba el 20 de julio, que era el día en el que el alcalde le rendía cuentas al cabildo.



Lo que sí es cierto, sostiene el experto, es que la fundación legal, el acto jurídico que le da vida a la fundación de lo que hoy se conoce como Bogotá, fue el 27 de abril de 1539, que es cuando se crea el Cabildo, firma que se hizo en algún sitio desconocido. Además, como para agregarle más picante al asunto, la ratificación de la fundación fue en 1541.



