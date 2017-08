Multa pone en jaque a CGR, operador del relleno Doña Juana

Si este año llega a prosperar una nueva multa por parte del Distrito, el operador del relleno sanitario de Doña Juana quedaría inhabilitado y se vería obligado a ceder el contrato que le permite operar el lugar, según lo establecido en el Estatuto Anticorrupción.

Así lo dio a conocer este miércoles la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, al declarar el incumplimiento por el mal manejo en el cubrimiento de las basuras y la proliferación de moscas que desencadenó en las protestas de los habitantes aledaños al sector. En este sentido, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), responsable de disponer las basuras y del manejo de los lixiviados que llegan a Doña Juana, también se hizo acreedor de una multa de 110 millones de pesos.



Con esta son ya dos sanciones que este año acumula CGR impuestas por el Distrito. La primera fue el pasado 9 de mayo por 110 millones de pesos al declarar que fue el responsable de no construir las chimeneas necesarias para evacuar los gases que se acumulan por basuras, y que, según la Uaesp, fue la que causó la explosión y el derrumbe de las 750.000 toneladas de residuos en octubre del 2015.



Según el artículo 90 del Estatuto Anticorrupción, para obligar a la cesión de un contrato se requiere de dos multas y un incumplimiento por cada proceso en la misma vigencia fiscal.



En este caso, CGR acumula una multa, la de mayo que ya quedó en firme, y un incumplimiento con una multa en una misma sanción que se dio a conocer este miércoles y que ya CRG reconoció que no va a apelar.



Así las cosas, si se hace efectiva la otra sanción que está en curso por fallas en el sistema eléctrico de respaldo de la planta de lixiviados, se vería obligado a salir de la operación de Doña Juana, tema que tiene con los nervios de punta a más de un funcionario.



Esto, porque la Superintendencia de Servicios Públicos, por su lado, le impuso una multa por poco más de mil millones de pesos al operador porque, “entre octubre de 2015 y junio de 2016, se evidenció que hubo zonas del relleno en las que se presentaba exposición de residuos sin cobertura, especialmente en el área afectada por el deslizamiento ocurrido el 2 de octubre de 2015 y el área de contingencia a la que se desplazó la masa”.



Además, la Corporación Autónoma Regional (CAR) inició, por su parte, un proceso sancionatorio por presuntos daños ambientales ocasionados también por el derrumbe de 2015.



Todo esto llevó a que la directora de la Uaesp decidiera anunciarle al operador que este es un ultimátum para que mejore la operación.

Derrumbe del 2015 tendría al relleno contra la pared

En horas de la madrugada de ese viernes 2 octubre del 2015, los vecinos del relleno sanitario de Doña Juana escucharon una explosión. Al parecer, gases acumulados bajo la basura causaron el derrumbe de más de 750.000 toneladas de residuos que estaban siendo dispuestos en la zona de operación

.

“Un pedazo donde se descarga la basura se desprendió. Esto queda muy metido entre la vereda, desde la avenida Boyacá no se alcanza a ver”, aseguró en ese momento a EL TIEMPO Óscar Barón, líder social de la zona.



Hoy, el tema está en el ojo del huracán pues, además de las multas que se han impuesto, la actual administración señala que en su momento no se hicieron los manejos técnicos adecuados para solucionar el problema y que por eso tuvieron que mover miles de toneladas para poder adecuar la zona de forma técnica y que fue ahí cuando el operador falló y no evitó las moscas.



BOGOTÁ