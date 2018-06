Docentes de la Arturo Tejada, un semestre sin recibir salario

Cuarenta educadores de la Escuela de Diseño, Mercadeo y Moda Arturo Tejada Cano, que funciona en la localidad de Chapinero desde mediados del siglo XX, completaron un semestre sin recibir salario, el cual se paga además por contrato de prestación de servicios.



“Son seis meses completos en los que no nos han pagado nuestro salario. No han valido las cartas que les hemos enviado a los directivos solicitándoles un acuerdo de pago; incluso me he dirigido personalmente al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría de Educación, pero no he tenido respuesta”, expresó una de las docentes.

Ante la denuncia de ella y otros tres de sus compañeros afectados, EL TIEMPO ZONA llamó a la escuela en repetidas ocasiones. Al final logramos contactar a Natalia Tejada, actual directora académica, quien solicitó que las preguntas referentes al caso se enviaran vía correo electrónico, y que ella y su hermano, Santiago Tejada, serían los encargados de dar respuesta a la denuncia.



A la fecha, no obstante insistir varias veces, los representantes de la escuela siguen sin referirse al tema.



“Tuve que afiliarme al sistema de salud por mi cuenta, porque cuando quise acceder a una consulta médica me dijeron que no estaba cotizando. Esto fue la gota que rebosó la copa y decidí dejar de clases”, añadió otro docente.



De acuerdo con las oficinas encargadas del Ministerio del Trabajo, no cotizar a la salud de los empleados es un incumplimiento grave del contrato; por eso recomendó que si no se hace este pago y no hay una solución, los docentes se deberían abstener de seguir prestando sus servicios.

Pero los directivos de la escuela no han querido proponer una solución ni siquiera considerando que se han retirado docentes. “Siempre nos responden: ‘Vamos a hacer un acuerdo de pago’, pero luego dicen: ‘Es que no tenemos plata, solo en caja menor’”; a otros docentes les habían dicho que a final del semestre se iban a poner al día, pero ya abrieron las matrículas del segundo semestre de este año y no nos han dado ninguna alternativa”, aseguraron los profesores.



Añadieron que el tipo de contrato que han venido firmando con la escuela es por prestación de servicios y, desde hace aproximadamente dos años, a la mayoría se les ha renovado semestralmente.



“Los contratos que nos hacían siempre eran por prestación de servicios, pero, cuando uno tiene una relación laboral por más de un año, debería pasar a término indefinido; por eso siguieron haciéndolo por cada periodo académico. Desde hace año y medio tenemos este tipo de contrato”, agregaron los afectados.



La situación de no pago les ha traído a los profesores problemas económicos a nivel personal; según cuentan, se han tenido que endeudar para cubrir gastos diarios como alimentación, arriendo y hasta en el transporte para seguir yendo a trabajar.



Además, dentro de la institución, las condiciones de bienestar laboral también han desmejorado, de acuerdo con los profesores: “Antes contábamos con una cocina para los docentes en la que había cafés y aromáticas, pero este semestre lo quitaron y nos dijeron que tenían que ahorrar. Ese tipo de acciones, como quitar el papel higiénico en los baños o retirar las licencias para los programas de computador, nos hacen estar en una posición incómoda con los estudiantes”.

Sin embargo, según los docentes, en las reuniones con los directivos, las instrucciones que estos les daban a los profesores era no hacerles saber de la problemática a los estudiantes, pero la difícil situación era evidente.



Por su parte, la Secretaría Distrital de Educación explicó que ellos ejercen control y vigilancia sobre la institución únicamente en lo referente al cumplimiento de su objetivo académico, pero lo relacionado con el pago de los maestros es un asunto netamente laboral, por lo que el Ministerio del Trabajo debe responder directamente. “Solo en caso de que por la falta de pago a los maestros se vean afectadas las clases y los objetivos académicos de la institución podemos intervenir”, aclaró la Secretaría de Educación.



La Escuela Arturo Tejada Cano es una de las más antiguas de Bogotá, lo que le ha valido renombre; fundada por Arturo Tejada Cano –uno de los primeros en traer al país la producción en serie–, inició labores en 1960 .



Al morir Tejada Cano, la escuela quedó en manos de su hijo Arturo Tejada Tejada. Actualmente están a cargo Santiago Tejada y Natalia Tejada, quienes no han aclarado a qué se debe la crisis de la institución, cuyo promedio de incorporación en el primer semestre es de 70 alumnos y el de matrículas alcanza unos 4 millones de pesos.

Reiteradas llamadas a la institución

En una de las comunicaciones de EL TIEMPO con uno de los directivos de la escuela Arturo Tejada Cano, afirmaron que Arturo Tejada (hijo), anterior director de la escuela de diseño y moda, se encontraba delicado de salud, por lo cual no han podido dar respuesta a la denuncia de los docentes hacia la institución.



Alejandra Tejada y Santiago Tejada son quienes se encuentran a cargo de la institución, desde finales del año pasado.



La escuela Arturo Tejada Cano abrió sus puertas en 1960, luego de los estudios cursados en el Chic School of Fashion Design de Nueva York por su fundador, quien en 1948 introdujo en Colombia los principios de la fabricación en serie.



Fue la primera institución en traer al país las tecnologías del diseño y la manufactura asistidos por computador.

Desde 1990 comenzó a formar diseñadores de moda y a mediados de 2000 se introdujo el mercadeo en su formación curricular, por lo que es reconocida en el sector de la moda.



Vanessa Perea Bonilla

@ChapineroET

El TIEMPO ZONA