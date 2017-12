1.200 familias de María Paz, Kennedy, recibirán títulos de propiedad

Más de 1.200 familias que habitan el sector de María Paz, en Kennedy, tendrán títulos de propiedad sobre sus viviendas gracias a que la Alcaldía le compró a Corabastos un predio de 89.000 metros cuadrados en el que se ubica el barrio.

María Paz se formó en 1990 como invasión en terrenos que eran propiedad de la Central de Abastos y se convirtió en uno de los asentamientos informales más grandes de Bogotá. El alcalde Peñalosa lo legalizó en 1998, en su anterior administración, para llevarles servicios públicos a los habitantes, pero, dado que el predio seguía siendo formalmente propiedad privada, los vecinos no podían tener títulos que los acreditaran como dueños de sus viviendas.



En un hábil cruce de cuentas, la Secretaría de Hacienda llegó a un acuerdo con Corabastos para que el predio pasara a control distrital como pago de la deuda que la central de alimentos tenía con el Distrito por el impuesto predial de esos terrenos, que además nunca utilizó. La deuda está ligeramente por encima del costo de la transacción, que asciende a los 100.000 millones de pesos, según informó el alcalde.



Ese sector se había convertido en uno de los mayores focos de inseguridad del suroccidente de la ciudad. Los habitantes denunciaron en varias ocasiones que el microtráfico se había apoderado del barrio y sus calles se llenaron de habitantes de calle. Incluso, hay una zona de María Paz conocida como el ‘Cartuchito’.

A pesar de las múltiples intervenciones en seguridad que adelantó la Alcaldía, como el operativo de recuperación de espacio público que se hizo en agosto pasado, en el que se rescataron 200 menores de edad y 15 personas fueron capturadas por tráfico de drogas, no era posible recuperar el sector invirtiendo en infraestructura porque el predio era privado. Este es el cambio que introduce el decreto que firmó este jueves el alcalde Peñalosa, pues transfiere los terrenos de María Paz al Distrito.



“Esperamos que en menos de cinco meses, más o menos para marzo o abril, podamos entregar los títulos de propiedad a las 1.246 familias que viven en María Paz”, dijo el mandatario.



El saliente director de la Caja de Vivienda Popular, Germán Bahamón, agregó que desde 1998 no se había realizado ninguna intervención en este barrio y por eso no se habían mejorado las condiciones de habitabilidad de los vecinos. “Esta va a ser la titulación de predios masiva más grande del Distrito en los últimos tiempos”, afirmó Bahamón.



Los más beneficiados son quienes habitan en María Paz, pues luego de 27 años tendrán, por primera vez, un documento que los reconoce como los legítimos dueños de sus casas. Cristian Ávila, quien vive allí hace más o menos 21 años, celebró el anuncio del alcalde de mejorar las vías del barrio, hacer ciclorrutas y abrir megacolegios, y añadió que está expectante porque quiere ver a María Paz convertirse en “un barrio espectacular”. Luz Elena Maldonado, vecina del sector, les pidió a las autoridades que le pongan cuidado al tráfico y expendio de estupefacientes. “Estamos perdiendo mucha juventud y mucha niñez por el tema de las drogas. Necesitamos que nos ayuden a controlarlo”, aseguró.



Las mejoras que tiene planeadas el Distrito en este sector no son únicamente de titulación de predios. “Yo me comprometo a que vamos a aumentar la seguridad de María Paz”, dijo el alcalde durante la firma del decreto, a la que asistieron los habitantes del barrio. Además, agregó el mandatario, a unas cuadras de allí, en la avenida Ciudad de Cali, se construirá una troncal de TransMilenio que irá desde Soacha hasta Suba y alimentará la primera línea del metro.



Por último, el alcalde les pidió a los vecinos que se comprometan a mantener la limpieza y participen del programa de mejoramiento de fachadas. “Queremos que se sienta que hay dueños, que hay comunidad. Ahora que son propietarios, entre ustedes y nosotros vamos a recuperar el barrio”, dijo el alcalde.



BOGOTÁ