Distrito da nuevos plazos para las tabletas en taxis

24 de mayo 2018 , 08:13 a.m.

El secretario de Movilidad anunció que hay cambios en los tiempos para que los taxistas tengan lista la tableta que reemplazará al viejo taxímetro.

Así las cosas, las placas terminadas en 4, 5 y 6 tienen plazo hasta el 30 de junio.

Las terminadas en 7, 8 y 9, el 31 de julio y las que culminan en 0, 1, 2 y 3 hasta el 31 de agosto.



Hay que recordar que el plazo original se terminaba este 28 de mayo, pero luego de una reunión entre el Distrito y los gremios de taxis se acordaron nuevas fechas.

La multa para quien no cumpla con esta medida es de 390.000 pesos, más la inmovilización del vehículo, además quien no tenga la tableta no podrá cobrar las nuevas tarifas.



Hoy en Bogotá de los 52.000 taxis que hay matriculados solo cerca de 550 ya tiene la tableta.



