Entre música y activismo, Hernando Parra vence los límites

Hernando Parra tiene 72 años pero luce de 60. Esa es la edad que le ponen al verlo. “Se conserva muy bien, don Parra”, le dice un vecino. “Pues claro, no ve que me la paso feliz todo el día”, responde, siempre con una sonrisa dibujada en el rostro.



Esa es la actitud de este músico, ingeniero civil, representante de la población en condición de discapacidad y reconocido líder comunitario del barrio Santa Cecilia Baja, de Usaquén. Un bogotano que no pierde el tiempo.

Sentado en su silla de ruedas, Hernando cuenta que ha pasado por duras pruebas, como superar un cáncer de colon y perder su pierna derecha debido al síndrome de ‘Buerguer’, enfermedad que afecta los vasos sanguíneos de las extremidades. Pero eso no lo ha limitado, pues, como bromea entre carcajadas y con la convicción intacta, “la cama sin plata y sin pata, a uno lo mata”.



Su historia musical empezó a la edad de 12 años, cuando aprendió a tocar las claves y las maracas, impulsado por el gusto sonoro que se vivía en las fiestas barriales. Es por esto que desde hace 19 años, tras ser diagnosticado con el síndrome de ‘Buerguer’, dejar la ingeniería civil y comenzar una vida nueva sin una de sus extremidades, decidió conformar ‘El combo de Parra’, orquesta integrada por seis músicos en condición de discapacidad: la mayoría son ciegos que le han tributado décadas a este arte. Interpretan desde salsa y merengue hasta música popular.

Hernando divide su vida entre la música, el activismo por los derechos de las personas en condición de discapacidad y el fútbol. Foto: Carolina Pava García / TIEMPO ZONA

Si ser músico no es sencillo, ser músico discapacitado es mucho más complicado FACEBOOK

TWITTER

El nacimiento

“El grupo nació de manera espontánea, como una necesidad de armar un conjunto musical en la localidad de Usaquén que fuera de personas discapacitadas, pues no lo había”, cuenta este padre de once hijos, quien se caracteriza por su camaradería con la gente que le rodea.



Hernando vive con su esposa y el menor de sus hijos, en una casa en la que también funciona una tienda. En familia atienden a los clientes y se ganan el sustento, que se suma a lo que produce con su agrupación.



‘El combo’ fue ganador de un festival organizado por la Secretaría de Cultura (2013), han viajado a los Llanos, Cali, Eje Cafetero y Ecuador, invitados para deleitar al público y romper los estereotipos que se tienen sobre las personas en condición de discapacidad.



“No ha sido fácil”, señala. “Si ser músico no es sencillo, ser músico discapacitado es mucho más complicado”. Asegura que ha notado que no hay igualdad de condiciones y que socialmente falta mucho por mejorar la situación de esa población.



Con la idea de hacer activismo por su causa, Hernando integra las mesas Distrital y Nacional de Discapacidad, como coordinador, y es subcoordinador para Centroamérica de esa comunidad.



Así divide su vida, entre la música, su tienda y la defensa de los derechos de las personas que se identifican con él y que sufrieron alguna adversidad, pero que quieren seguir adelante.



Hernando tiene claro que también debe aprovechar su liderazgo para impactar positivamente su barrio, un sector azotado por la delincuencia y el consumo de drogas en menores de edad. Un día, estando con su hijo menor (de 23 años) en la cancha en frente de su casa, tuvo la idea de organizar un grupo de fútbol con niños, y así “evitar que se metieran en las drogas y se fueran por el mal camino”, afirma.



Alfa y Omega es el equipo resultante, que no solo tiene representación en categoría menores sino también en veteranos, un logro más que se suma al sabor de ‘El combo de Parra’, con los que insiste en demostrar que no hay límites para hacer lo que se ama.



CAROLINA PAVA GARCÍA

Redacción TIEMPO ZONA