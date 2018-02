La directora de la Uaesp responde a inquietudes por rezago en el aseo

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, reconoció que todavía hay puntos por cubrir en la recolección de las basuras en zonas como Chapinero y San Cristóbal.



Explicó que estamos en semana de transición con la entrada en funcionamiento del nuevo esquema, pero que antes del jueves el servicio estará normalizado.

Antes de iniciar un recorrido por la ciudad para verificar las condiciones de servicio de los operadores, la funcionaria habló con ELTIEMPO.COM para responder a las inquietudes que se están generando por el servicio de aseo en la ciudad.



¿Qué reporte tiene de cómo amaneció este martes la ciudad en materia de aseo?

En un 90 por ciento tenemos la ciudad atendida con los nuevos prestadores. Hay unos puntos donde los nuevos prestadores están ajustando sus frecuencias. Lo dijimos en días pasados con el alcalde, hay que ajustar algunos temas en la ciudad, acuérdense que solo teníamos cuatro prestadores, uno con el 52 por ciento de la ciudad, entonces en esas localidades que tenía Aguas de Bogotá estamos ajustando todo lo son las frecuencias, los horarios y la recogida de los residuos.

Los puntos que tenemos hoy reportados en Chapinero, en San Cristóbal, ya el operador salió para esas zonas, vamos a mirar qué fue lo que pasó. En unos hemos evidenciado que no respetaron el horario y sacaron los residuos en la hora que no era.



¿Pero los bogotanos si tienen claros los horarios?

No los tienen clarísimos porque venían acostumbrados a más de cuatro o cinco años con unos prestadores, los nuevos operadores ya están informándole a la gente en la página web, mediante volantes, visita a los hogares, en el periódico cuáles son los horarios que pueden ellos utilizar para sacar la basura.



¿Están los operadores con equipo suficiente para sus recorridos por toda la ciudad?

Sí, están operando full vehículos, adicional les hemos ordenado ayer que saquen su flota de respaldo, porque realmente Bogotá tiene una densidad muy grande y ellos quieren atender todos los sitios, pero para esto necesitan sacar, a parte de los vehículos compactadores que se les exigió para la operación normal los de contingencia.



¿Vamos tener esta semana en algún momento un cien por ciento en recolección y transporte?

Claro. Lo que ocurre es que entre lunes y martes en Bogotá todos sacamos la basura. Miércoles, jueves y viernes, no. Yo creo que de aquí al jueves, como disminuye la cantidad de residuos vamos a ver una diferencia muy grande. Pero hay que recalcarles a los bogotanos que estamos en periodo de ajustes.



¿Y está dentro de los parámetros normales que la gente saque más basura lunes y martes?



Los bogotanos sacamos mucha basura. No reciclamos, no aprovechamos, y es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. El tema de cultura ciudadana. Todo queremos botarlo al relleno sanitario, pero hay mucha basura, mucho residuo aprovechable.



