Contratación local, el coco para el Distrito

Las alcaldías locales se convirtieron en el coco para las administraciones distritales. Y la actual no se salva: de 11 visitadas por investigadores de la Personería Distrital para establecer si cumplen con la ley en cuanto a selección objetiva, planeación, transparencia y economía, 8 de ellas ya presentan presuntas irregularidades en contratación.

El panorama no es alentador. Según el reporte entregado por ese organismo de control, en la actualidad se adelantan procesos de indagación preliminar que involucran recursos por el orden de los 80.000 millones de pesos, la mayoría de ellos por posibles fallas en temas que tienen que ver con la reparación de la malla vial.



El tema también se ventiló en el Concejo de Bogotá, desde donde también se prendieron las alertas cuando en repetidas ocasiones se informó de las posibles irregularidades en las localidades.



Esta situación llevó a que el miércoles pasado, el alcalde mayor, Enrique Peñalosa Londoño, pidiera la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales con el fin de poder analizar la gestión de cada uno de ellos y tener manejo a la hora de decidir con quién se queda y a quién saca.

Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera de Bogotá, dijo que no va a permitir que en la ciudad haga carrera el desconocimiento de la ley.



“Como no se cumplen los parámetros de ley en la adjudicación (de los contratos), lo que se puede entender es que al parecer se está favoreciendo a ciertas empresas u oferentes que no van a dedicar los recursos destinados para la malla vial. Aquí se siguen desconociendo los principios de la ley de contratación, como un círculo vicioso”, advirtió Castañeda.



Entre tanto, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, dijo que a comienzos de febrero de este año se hicieron advertencias a los alcaldes locales, las cuales hoy son producto de las investigaciones que se adelantan en la Personería distrital.



El responsable del manejo del gobierno en Bogotá aclaró que hasta ahora no hay indicios de corrupción, pero que antes de un mes los ciudadanos tendrán información de las decisiones adoptadas.



En este sentido, la personera Castañeda Villamizar dijo que a su juicio, la Administración sí ha tomado las medidas necesarias del caso y ha impartido instrucciones claras a los alcaldes locales. Por eso no se entiende cómo, con tantas alertas y advertencias sobre irregularidades en la contratación local, hoy el problema se repita.



En los últimos años, la Personería ha proferido 17 fallos en primera y segunda instancia, como el que acaba de salir contra el exalcalde de Kennedy Luis Fernando Escobar Franco, destituido e inhabilitado por 12 años.



Los alcaldes locales son elegidos luego de un examen de conocimientos. Después, los mejores puntajes pasan a entrevista por parte de los miembros de las juntas administradoras locales (JAL), que se ponen de acuerdo para presentarle al alcalde mayor la terna de donde se elige.



Hace un año se realizó la primera escuela de Gobierno Local con el objetivo de convertir a los recién elegidos en altos gerentes de lo público, por medio de “herramientas importantes de modelo gerencial en la solución de problemas, formulación de políticas públicas, planeación y contratación”, según la información del momento.



Además de lo filosófico, se les ordenó publicar en la página de contratación todos los procesos y se les exigió que en el tema de la malla vial se cumpliera con el modelo de contratación que maneja Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Asimismo, se les advirtió que habría una revisión permanente a la gestión, ejecución y contratación local. Pero, por las indagaciones preliminares de la Personería, no todos cumplieron.



Al revisar las cifras de la encuesta de percepción ciudadana 2016 del programa Bogotá Cómo Vamos, se encuentra que las alcaldías no son unas ‘ilustres desconocidas’: el 83 por ciento sí ha escuchado que existe una alcaldía local.



Sobre la calificación de la gestión de los alcaldes locales, los ciudadanos dicen que el 24 por ciento es buena; el 44 por ciento, regular, mientras que para un 32 por ciento, mala.



