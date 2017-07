Diez recomendaciones para evitar incendios y explosiones por la basura

Para evitar que emergencias como la que dejó varias personas heridas en un edificio del norte de Bogotá, tras una explosión originada por el mal manejo de las basuras, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los ciudadanos para contribuir al uso adecuado de los residuos.

En el caso de Usaquén, 43 personas resultaron lesionadas y varios apartamentos dañados, tras una explosión que se produjo por el taponamiento del basurero y la imprudencia de un residente que arrojó un elemento incendiario.

Tenga en cuenta estas recomendaciones

1. En el caso de Usaquén 43 personas resultaron lesionadas y varios apartamentos dañados, tras una explosión que, después se comprobó, se produjo por el taponamiento del shut y la imprudencia de un residente que arrojó un elemento incendiario.



2. Los residentes de los edificios deben saber que el paquete de basura que arrojen por el conducto (shut) debe poder deslizarse sin contratiempos. Es preferible enviar dos bolsas de tamaño pequeño para evitar que una grande se quede atorada en el camino.



3. Nunca debe mezclar las basuras orgánicas (como pieles de animales, residuos de frutas y otros elementos que puedan generar descomposición) con residuos orgánicos (plásticos, botellas y otros materiales que puedan ser reciclados). Los elementos orgánicos en descomposición generan gas metano.



4. Es obvio, pero no de deben introducir elementos encendidos o que puedan producir chispa. Es decir, no botar colillas, cigarrillos o fósforos sin verificar que fueron apagados completamente. Si hay gas metano por residuos orgánicos acumulados se puede generar una explosión.



5. Hay que limpiar el cuarto de basura permanentemente para limpiar residuos y líquidos que se puedan acumular.

6. Es fundamental que la administración del edificio programe limpieza, aseo y desinfección del lugar de manera periódica.



7. La ventilación es supremamente importante. Debe generar suficiente aireación para que no se acumulen vapores que pueden ser explosivos al contacto con una fuente de ignición.



8. Los bomberos le recuerda a los constructores que los basureros deben ser hechos en material no inflamable, y sobre todo advierte que cuando son en fibra de vidrio pueden convertirse en un agente para generar incendios.



9. Si no se han cumplido estas normas, y se genera un incendio, de inmediato hay que llamar a la línea de emergencias 123.



10. Antes de salir, hay que verificar que las puertas estén bien cerradas, no abrirlas y evacuar la edificación.



BOGOTÁ