Tutela era improcedente para evitar tala de árboles de Bavaria

El juez 21 Civil Municipal de Bogotá explicó que no concedió una tutela que interpusieron vecinos de Kennedy contra la tala de 350 árboles de la antigua fábrica de Bavaria, porque en el momento del fallo los accionantes no acreditaron que existiera un perjuicio irremediable.



La decisión del juez, de fecha 20 de septiembre del 2017, fue divulgada por la secretaría de Ambiente y publicada por ELTIEMPO.COM. En ese momento se dijo que la decisión del juez se sustentaba en el hecho de que los individuos (los árboles) podrían volcarse.

Sin embargo, el juez se comunicó con este diario informando que su fallo no se sustentó en esa razón sino en el hecho de que la tutela no procedió para evitar la tala porque los accionantes no probaron el riesgo inminente, de tal manera que se debía acudir a otro mecanismo judicial en defensa de los intereses colectivos de los vecinos del sector que se oponían a la tala de los árboles. En este sentido EL TIEMPO.COM rectifica la información publicada el 18 de octubre de 2017.



Según la providencia, esa situación “escapa al alcance de la acción constitucional de tutela” al tiempo que señala que para la protección de ese derecho colectivo existen las acciones populares y las acciones de grupo. Los accionantes pedían al juez ordenar la suspensión de la tala de árboles para defender los derechos fundamentales a la salud y la vida en conexión con un ambiente sano.



El juez también precisó que en el momento de emitir el fallo se comprobó que los árboles ya habían sido talados. En efecto, el fallo señala que “en inspección que realizaron el 13 de septiembre”, tanto la Personería como la Procuraduría, comprobaron el corte de los 350 árboles autorizado por la secretaría de Ambiente.



Significa que el 20 de septiembre, cuando se falla la tutela, los árboles habían sido talados.



“cuestión esta que fue constatada previamente al fallo por delegados tanto de la Procuraduría como de la Personería de Bogotá”.



