Personería sancionó por 10 años a exSecretaria de la Mujer de Bogotá

Por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio de asociación con la corporación Orientar, por cerca de 914 millones de pesos para atender una casa de refugio para mujeres víctimas de violencia, la Personería de Bogotá, destituyó e inhabilitó, en primera instancia, a la exsecretaria de la Mujer de la pasada administración, Martha Lucía Sánchez Segura.



La sanción le impone una sanción de 10 años para ejercer cargos públicos.



Para la Personería, el convenio se hizo de forma irregular, sin licitación o concurso público, lo que significa una violación a las normas de contratación.

“La funcionaria quebrantó los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva, al no realizar una convocatoria pública para escoger el mejor oferente, pues estaba contratando un servicio, no asociándose para apoyar labor de un particular. Además, no buscó a una firma de reconocida trayectoria y solvencia”, dice el ente de control.



Este convenio de asociación se firmó en septiembre de 2013, con un plazo de ocho meses. En el mismo el contratista, señala la Personería, se obligó a conseguir una casa en arriendo en el barrio Samper Mendoza, para atender a madres víctimas de la violencia intrafamiliar y sus hijos, bajo las órdenes precisas de la Secretaría, es decir, la entidad tercerizó la prestación del servicio.



“De acuerdo con las normas, los convenios de asociación están contemplados para que el Estado apoye actividades de una firma particular, pero no para cumplir órdenes expresas de una entidad, como contraprestación por el pago de un contrato. Por esas razones la Personería sancionó a la exfuncionaria, quien apeló la decisión de primera instancia”, señala el comunicado oficial de la entidad.