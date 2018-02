Los audios falsos de alertas de bombas para atemorizar a los bogotanos

"Esto se va a poner muy feo, porque también hay unas amenazas de bombas en Bogotá, pero todavía no se atreven a dar la noticia", afirmó de forma angustiada una voz femenina a través de un mensaje circuló el miércoles por WhatsApp. Este fue uno de los audios falsos que buscaban alarmar a los residentes de la capital y que por la manera en que se comenzaron a viralizar provocaron que en la Policía y en la Secretaría Distrital de Seguridad salieran a desmentirlas.

En las falsas alertas incluso imitan la comunicación que realizaría un policía, o el integrante de algún organismo de emergencia respecto a que se tuvo que acordonar y evacuar lugares emblemáticos como la torre Colpatria.



Para rematar, frente a la Universidad del Rosario, en el centro de la ciudad, se alertó por un paquete sospechoso, en el que se realizó un procedimiento por la Policía con el que se detonó de forma controlada el paquete, que las mismas autoridades señalaron que no contenía ningún elemento que generara peligro para los ciudadanos.



Ante ese hecho y el pánico que podrían generar las fraudulentas alertas, el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue el primero en pronunciarse y señaló que eran informaciones falsas.



"Esos audios no tienen ningún asidero de las autoridades. Lo único que están causando es zozobra y desconcierto. Necesariamente hay una alerta a nivel nacional por unas situaciones que se han presentado en algunas ciudades del país y tenemos que tomar medidas preventivas, pero esas alertas no tienen ningún fundamento", aseveró el oficial.

Imitando un procedimiento policial En el audio falso imitan a un policía informando que sitios emblemáticos de la ciudad eran acordonados. El audio embebido no es soportado

Hombre al que le confirman la amenaza en un CAI Un hombre asegura que un policía le confirmó de la alerta de bombas. El audio embebido no es soportado

Mujer angustiada por operativos Supuestamente la mujer le dice a su hija que hay operativos en la ciudad y que no han querido dar la noticia. El audio embebido no es soportado

'Mi prima que trabaja en la Fiscalía me dijo' Con descaro el hombre asegura que no se trata de una chanza porque su familiar en el organismo investigador se lo confirma. El audio embebido no es soportado

A la aclaración de Penilla se sumó el Distrito, que a través de un comunicado indicaron que si bien estaban atentos a recibir los llamados de ciudadanos sobre posibles atentados, dejaban a disposición del ente investigador los audios con las falsas alertas para que se investigue su origen y se dé con los responsables de ponerlas a circular.



“Necesitamos de la información de los ciudadanos, pero otra cosa son las alertas que se publican en redes sociales, sin ningún hecho cierto, que no tienen otro objetivo que generar pánico. Están en poder de la Fiscalía para determinar quién está intentando generar pánico”, afirmó Daniel Mejía, Secretario de Seguridad.



No obstante, el funcionario invitó a la ciudadanía a que avisen a las autoridades, a través de la línea 123, de actividades sospechosas. "Se envía personal antiexplosivos a revisar los paquetes. Esta semana recibimos tres llamadas que resultaron ser un tubo con un palo por dentro y una caja desocupada. Es un desgaste, pero hay que hacerlo", agregó.

Se desvirtúan la veracidad de varios audios que circulan en redes sociales, los cuales quieren generar pánico en #Bogota. #LosBuenosSomosMas, #BogotaSegura pic.twitter.com/TdngrGfmpU — BG. Hoover Penilla R (@PoliciaBogota) January 31, 2018



'La desinformación se potencializó con las redes sociales'

Información falsa siempre ha existido, pero con el surgimiento de las redes sociales se han exacerbado, al igual que su capacidad de provocar pánico, eso fue lo que señalaron los expertos que consultó EL TIEMPO.



"Orson Welles provocó un caos masivo en EE.UU cuando a través de una falsa emisión radial informaba de una invasión extraterrestre. Los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, con Joseph Goebbels, provocaron el odio hacia los judíos manipulando información; de él son las frases tristemente celebres como 'miente, miente, miente que al final no queda nada'", afirmó Esteban Cruz, antropólogo e

historiador y autor del libro Los monstruos en Colombia sí existen.



De acuerdo con Cruz, las informaciones falsas tienen la intención o de aumentar el odio a un grupo social, ganar réditos en campañas electorales, o simplemente manipular a la sociedad: "Cadenas de WhatsApp como que están poniendo bombas hacen mucho daño, y hay medios por las que las difunden que nadie los puede controlar: un canal de televisión que se llama Youtube y un periódico que se llama Twitter. Hay gente que confía en ellos porque tienen formatos de credibilidad".



Precisamente las redes provocan que esas informaciones fraudulentas se vuelvan masivas o, como dicen los nativos digitales, virales. "Además de ser transmisores directos de las informaciones o desinformaciones, también sirven como una cámara de eco", explicó germán Ortiz, Director Observatorio para la Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario y docente del programa de Periodismo en esa misma institución educativa.



Ortiz indicó además que el problema principal con estas falsas noticias es que las personas no corroboran la información y las ponen a circular como si fueran fidedignas: "Las personas no las comprueban, no llaman a una fuente para contrastar, sino que simplemente las replican, por eso es que son tan peligrosas, incluso para la misma democracia".



El docente concluyó que los medios de comunicación tienen ahora, más que nunca, la responsabilidad de no caer en esas noticias falsas, por buscar una primicia, y desmentirlas.

¿Quiere que verifiquemos las cadenas que llegan a sus redes?

Envíenos a los correos electrónicos davrod@eltiempo.com y rafqui@eltiempo.com todas esas cadenas, titulares, noticias y fotos que se vuelven virales en redes sociales para verificar su autenticidad.



Recuerde que no todo lo que se mueve por Facebook, WhatsApp y Twitter es verdad.



JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ

EL TIEMPO

Twitter: @ashissino85

davrod@eltiempo.com