Incertidumbre por el paradero de Samurái, desaparecido hace 23 días

Las autoridades intentaban determinar el jueves si un cuerpo hallado en Mochuelo Bajo (Ciudad Bolívar) correspondía al cantante de rap Samurái, desaparecido desde el pasado 13 de diciembre.

Según la primera versión de la Fiscalía, el cadáver encontrado llevaba un pantalón en donde estaba la billetera de Héctor Everson Hernández, mejor conocido como Samurái. Pese a esto, no se ha podido establecer la plena identidad de la persona debido a que se encontraba en estado de descomposición. El Instituto de Medicina Legal adelanta las labores de identificación del cuerpo.



La familia del rapero acudió al reconocimiento, pero afirmó que no corresponde al del artista pues él tiene varios tatuajes que no hallaron en las fotos del hombre encontrado en Ciudad Bolívar.



La última vez que se supo del paradero del rapero fue cuando se comunicó con su madre, el 13 de diciembre, y le dijo que se encontraran para hacer las compras navideñas para su hija de 13 años. Desde entonces, su familia no sabe nada de él.



Dos personas dieron información que lo habían visto en un bar en el centro de la ciudad en la noche del 23 de diciembre. De acuerdo con Alejandra Rincón, amiga del desaparecido, el CTI de la Fiscalía revisó las cámaras de seguridad de la zona para encontrar pistas de su paradero, pero la familia no tenía conocimiento de ningún avance en la investigación.



Hernández inició su carrera en el rap en 1998 y ha participado en eventos como el festival Hip Hop al Parque. También se presentó en conciertos en México, Ecuador y Perú.



Ricardo Pacheco, quien conoce a Samurái desde hace más de 10 años, recordó que se refería a sí mismo como un cantor, pintor y poeta. “Puedo hablar de un caballero, a pesar de la fama, jamás negó una foto con alguien ni un saludo. Siempre fue cordial en cualquier espacio. Los que lo conocemos sabemos el talante de persona que es”, agregó Pacheco.



Su familia y allegados tienen previsto realizar una manifestación para exigir su regreso a casa, para este viernes a las 3 p. m. Los asistentes se reunirán frente al Planetario Distrital y marcharán por la carrera 7.ª hacia la plaza de Bolívar, a donde planean llegar hacia las 6 p. m. A este plantón, informó Rincón, se sumarán taxistas y familiares de otras personas que también se encuentran desaparecidas. Cientos de seguidores informaron, a través de redes sociales, que se unirán a la jornada.

BOGOTÁ