El permanente desafío del ámbito social en los proyectos en Bogotá

Los desafíos en el ámbito social suelen estar siempre en el ojo de la opinión y de los críticos de los gobiernos. De ahí que los beneficios para los grupos con mayor grado de vulnerabilidad suelan ser el foco de la atención en áreas como salud, educación y bienestar para adultos, mujeres y niños. ¿Hasta dónde se ha avanzado?

En infancia, según la Alcaldía, se han atendido más de 70 mil niños en 370 jardines infantiles. Con actividades pedagógicas, alimentación y nutrición se les hace seguimiento día a día. A eso le han llamado Ruta Integral de Atenciones. Los avances también se han visto en materia de infraestructura. De los 25 planeados para el cuatrienio, ya se han entregado 11 jardines, algunos nuevos y otros renovados. La inversión ha sido de 11.297 millones de pesos. Eso ha permitido la habilitación de 1.871 cupos para menores de 4 años.



También hay avances en vejez. Según la Secretaría de Integración, ya son 2.000 los cupos de apoyos económicos para personas mayores de 60 años en condición de vulnerabilidad. Eso quiere decir que 87.425 personas recibieron un apoyo de 120.000 pesos mensuales. A esto se suma la apertura de tres Centros Día para personas mayores con 171 nuevos cupos, en Usme, Puente Aranda y Antonio Nariño.



El presupuesto para las personas mayores pasó de 468.695 millones de pesos en el anterior cuatrienio a 667.960, entre el 2016 y el 2020.

De la calle a la vida

2.125 habitantes de la calle iniciaron proceso de rehabilitación, quizás uno de los logros más visibles. De estos, 404 terminaron con éxito, es decir, un 19 %. Otros 1.031 continúan en la ruta de recuperación pese al reto que ello implica.



Otro avance fue el séptimo censo de habitantes de calle, que estaba en mora y permite entender y fortalecer los servicios que esta población necesita. De igual forma se amplió el presupuesto para su atención en un 62 %, pasando de 83.533 millones de pesos en el cuatrienio anterior a 135.483 millones en este cuatrienio.



Más de 1.500 jóvenes en situación de vida en calle o en riesgo de habitarla se beneficiaron con estímulos de corresponsabilidad, con lo que se logró quitárselos a bandas delincuenciales que los usaban de fachada en sectores como el Bronx.

‘Que nos llamen para legalizarnos es como renacer’

Solo quienes han vivido la angustia de no tener un techo propio, o de tenerlo pero sin los documentos que acrediten propiedad, entienden la diferencia entre tener un futuro asegurado y no tenerlo. Esa es la historia de Orlando Castro y Margarita Cañón, que encarnan lo que significa la legalización de sus hogares en La Playa, Ciudad Bolívar.



Vivir sin agua, sin luz y con miedo a ser desalojados es cosa del pasado. Orlando y Margarita lo saben. En 1989, él tenía dos hijos, uno de dos años y otro recién nacido. Para él y su esposa, lo más importante era tener una vivienda que les evitara pagar arriendo. “Vimos en La Playa nuestra oportunidad de futuro, fuimos de los primeros pobladores del sector”, dice.



Por su parte, Margarita, de 78 años y quien lleva 28 viviendo en el barrio, afirma que casi bota la toalla en la lucha por la titulación de su hogar. “Llegaban, nos prometían y se iban... Nos entristecía la falta de voluntad de las entidades ante nuestra situación”, cuenta. No obstante, motivada por sus tres hijos, no desfalleció y se vinculó con la junta comunal del barrio ante la llegada de más personas a la zona; hoy son 314 propiedades legalizadas.



Según la Caja de Vivienda Popular (CPV), hasta el momento van 2.201 hogares legalizados en lo que va de la actual administración. Ciudad Bolívar, Kennedy y Chapinero son las localidades donde más se han formalizado propiedades, con 1.924, 84 y 45, respectivamente. Orlando recuerda cómo, con otros vecinos, iban hasta un barrio aledaño, en la madrugada, para perforar y poner tubería para garantizarle agua al barrio. “No contábamos con agua potable. Pasábamos una manguera que se tenía que cerrar a las 7 de la mañana para que no se dieran cuenta. La luz también era pirata; con otros residentes pusimos postes cada 150 metros, hasta el 2005”.



Hoy dice estar feliz, pues La Playa se ubica cerca del río Tunjuelo, el hospital Meissen y el parque El Tunal. “Que nos notificaran no para desalojarnos sino para legalizarnos es como renacer. Recuerdo cómo empezamos a vivir con apenas una pieza, un baño y un cuartico para la cocina; esto es una alegría muy grande”, relata.



Margarita, hoy con una enfermedad en sus ojos, dice que al menos ya sale de una de sus preocupaciones y espera poder arreglar su hogar, que hoy está en obra. “Mi gran sueño era dejarles algo a mis hijos y hoy puedo decir que lo logré”, celebra.



La CVP pretende titular 1.990 predios más este año.

Otros indicadores en el área social

Menos niños trabajando



De forma anticipada se cumplió la meta de bajar la tasa de trabajo infantil ampliada del 11 % en 2014 al 5,3 % en 2017. Bogotá tiene 87.000 niños menos trabajando o en los oficios del hogar.



Embarazo adolescente



El trabajo articulado entre entidades disminuyó la participación de nacimientos en jóvenes menores de 19 años al pasar de 16,5 % en 2014 a 13,4 %, es decir, hubo 1.782 nacimientos menos.



Comisarías de familia



En 2016, la oportunidad de atención era del 46 %, pero en 2017 se llegó al 63 %, y la meta para 2018 es del 80 %. Se busca atender con dignidad a víctimas de la violencia intrafamiliar en Bogotá.



