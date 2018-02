Denuncian vandalismo con basuras en la plaza de Bolívar

A acciones vandálicas atribuye la Alcaldía Mayor el reguero de basura con el que amaneció hoy la emblemática plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.



Según versiones oficiales, un grupo de personas rompieron varias bolsas con desperdicios y las distribuyeron por los alrededores de la plaza. Posteriormente, les tomaron fotografías y comenzaron a distribuirlas por las redes sociales para denunciar que la emergencia sanitaria que vivió la ciudad durante once días, persistía.

“Es totalmente falso. Por el contrario, al notar la situación nos comunicamos con la Uaesp y de inmediato volvimos a limpiar el sector”, dijo una fuente de la administración distrital que no descartó que acciones similares se puedan presentar en otros sectores como forma de protesta por la entrada en operación del nuevo esquema de aseo, que arrancó hoy.



La emergencia de casi dos semanas tuvo su origen en la no recolección de basuras por parte de la empresa Aguas de Bogotá, que desapareció al no clasificar en la licitación que entregó el manejo del servicio a operadores tras once años de intentos fallidos. Trabajadores de la entidad estatal dañaron vehículos y promovieron protestas por lo que denominaron una masacre laboral en ciernes.

Este era el aspecto de la Plaza tras los actos vandálicos Foto: Alcaldía de Bogotá Trabajadores de Promoambiental recogieron el desorden provocado. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía respondió que varios de ellos estaban siendo vinculados a las nuevas empresas y, aunque reconoció que se trata de un tema complejo, advirtió que detrás de las asonadas que se presentaron la semana pasada habría participación de sectores políticos interesados en desestabilizar a la ciudad.



El nuevo modelo, que se irá implementando durante los próximos seis meses, contempla cinco áreas exclusivas en las que se distribuyó la ciudad para la limpieza, barrido, corte de césped y lavado de fachadas, entre otros, por parte de los nuevos operadores. Y de acuerdo con la administración, una de las novedades es que se incluye el área rural y se dispondrá de contenedores en puntos estratégicos para facilitar el reciclaje de material aprovechable.



Redacción Bogotá