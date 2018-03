Edificio en obra acabó con toda una manzana del barrio El Lago

En la cra. 16 n.° 79- 81 se levanta una torre de 10 pisos y tres sótanos que –desde que inició la excavación para la ubicación de sus cimientos– se volvió una pesadilla para los vecinos de esta manzana del barrio El Lago.



Dos viviendas ubicadas en la parte posterior a la obra, otras dos en el costado sur, y un edificio en el lado norte, fueron poco a poco averiándose, al punto de que ahora tienen recomendación de evacuación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

“Cada vez que excavaban, a las casas les aparecían fisuras. Enviamos cartas a la constructora, pero ellos solo contestaban que iban a hacer unos retoques; decidimos no volver a dejar que hicieran intervenciones por la gravedad de la situación”, aseguró Alicia Maldonado, gerente de Global Mercadeo de Turismo, empresa que funcionaba en las casas posteriores.



Las reuniones entre Advance Constructora S.A.S., ejecutora de la obra, y la empresa Global comenzaron en junio del año pasado, pero nunca hubo solución. En diciembre, las casas sufrieron la fractura más grave por lo que el Idiger les recomendó evacuar de inmediato. “Nos tocó asumir casi $ 350 millones por el traslado de la empresa a un edificio en arriendo, le enviamos a la constructora una solicitud, con lo que consideramos que nos deben responder, pero aún no hay respuesta”, señaló Maldonado.



Además, el 3 de febrero, la casa colindante con la obra por el costado sur se derrumbó y a la que queda inmediatamente después, y en donde funcionaban varios locales comerciales, también le pidieron evacuar; dos de los tres negocios ya acataron la recomendación del Idiger. Sin embargo, los residentes del edificio José Luis, vecino de la obra por el costado norte, que está totalmente inclinado hacia el costado izquierdo, no han evacuado a pesar del peligro.



Allí hay 10 apartamentos, siete habitados en su mayoría por adultos mayores, que dicen no tener a dónde mudarse. El riesgo por las condiciones del edificio es evidente. Aunque no tiene fracturas, la altura del parqueadero pasó de ser de 2,20 metros a menos de 1,80. A causa del hundimiento ya no se pueden ingresar vehículos y los pisos que deberían ser planos parecen rampas. Aunque han enviado cartas a la constructora, a la alcaldía local y a la Curaduría n.° 3, que aprobó la licencia, no reciben ninguna solución.



“No entendemos cómo aprobaron que en el barrio El Lago, que fue un lago, hicieran tres sótanos. Ahora nadie responde a dónde se van trasladar las personas” afirmó Ricardo Díaz, representante del edificio José Luis.

El 20 de febrero, el Idiger ordenó el cierre del paso peatonal que comunica la carrera 15 con la carrera 19 a la altura de la calle 79, junto a este edificio, para evitar posibles accidentes. Factor que ha afectado a los comerciantes de ese punto.



EL TIEMPO ZONA visitó la sede de la constructora ubicada en la calle 70A n.° 17-1, pero encontró un edificio sin letrero y en el teléfono de contacto respondieron que no funcionan allí. En la noche de este domingo aún no había respuesta.



Por su parte, la Curaduría n.° 3 respondió que para informar cómo se dio la aprobación de la obra necesitan revisar el expediente que, de acuerdo con la entidad, se encuentra en la Secretaría de Planeación y solicitarlo tardaría varios días. Sin embargo, estamos a la espera de una reunión con la entidad, para conocer detalles de la obra y de su licencia, que vence el próximo 24 de abril.



La única autoridad que se refirió al tema fue la Alcaldía Local de Chapinero, que, por medio de la Inspección de Policía n.° 2, señaló que han realizado siete visitas al proyecto, llamado Blue Sky, y encontraron que la constructora ha realizado monitoreos al edificio José Luis. También encontraron que la construcción y los planos se han desarrollado de acuerdo a la licencia que tienen.



Finalmente agregó que la situación con los predios colindantes es atendida por la Constructora Advance, que, supuestamente, ha dado solución a los predios afectados. Pero, EL TIEMPO ZONA estableció que la constructora no los ha contactado.

El edificio San Luis tiene una inclinación de 50 centímetros y el Idiger les recomendó a los residentes evacuar. Foto: Abel Cárdenas Por la inclinación del edificio San Luis el paso peatonal que comunica las carreras 15 y 19 a la altura de la calle 79 tuvo que ser cerrado. Foto: Abel Cárdenas El cierre del paso peatonal afecto a los comerciantes del sector porque no afluencia de personas. Foto: Abel Cárdenas En las casas posteriores a la obra funcionaban las sedes de una empresa que tuvo que evacuar. Foto: Abel Cárdenas La empresa manifestó que la constructora todavía no responde por los daños. Foto: Abel Cárdenas

Vanessa Perea Bonilla

EL TIEMPO ZONA

