Ocho horas para ingresar un carro a los patios de Álamos

Hasta ocho horas estuvieron parqueadas varias grúas que transportaban vehículos inmovilizados por la Policía Metropolitana de Tránsito, este miércoles en los patios de Álamos Norte, en la transversal 93. Eso pasó mientras los dueños de los carros esperaban a que alguien les diera una solución a sus trámites para retirarlos.



María Herrera fue una de las víctimas de la ausencia de espacio, a lo que atribuyeron las autoridades las demoras. Su carro fue retenido por parquear en una zona prohibida. Eso pasó en la localidad de San Cristóbal a las 8 de la noche del pasado martes. “El proceso de inventario de mi carro ha sido muy complicado. Son las 10 de la mañana y aún no ha ingresado a los patios para que hagan el respectivo inventario y poder dirigirme a la Secretaría de Movilidad en la calle 13”, aseguró la mujer en la mañana de ayer.



Camilo fue otro de los usuarios afectados, le inmovilizaron su Chevrolet, según él, porque estaba acercando a los amigos de su pareja al aeropuerto y lo confundieron con un servicio ilegal de transporte. “Mi vehículo fue detenido desde el viernes 17 de marzo y hasta el pasado martes pude conseguir los $ 172.200 de la grúa que me faltaban para adelantar los trámites, y tras el hecho me tuvieron desde las 9 a. m. hasta las 5:30 p. m. en el Supercade de Movilidad, casi tres horas atendiendo a cada usuario, como si uno no tuviera nada que hacer”, comentó.



Citynoticias, que hizo el seguimiento a la queja de un usuario, dijo que cuando se acercaron al lugar comprobaron que los operarios de las grúas, desde hace unos días, pueden durar hasta ocho horas esperando el ingreso de sus vehículos, afectando también los bolsillos de los trabajadores, que en promedio ganan 8.000 pesos por cada carro inmovilizado. Por estos días sus ganancias se han visto reducidas a tan solo 20.000 pesos diarios.

Más quejas

Martha y Julián también expusieron su caso. Su moto fue inmovilizada por conducir con las llantas lisas; sin embargo, no le han dado el ingreso para su inventario y así poder llevar a cabo el procedimiento ante la Secretaría de Movilidad para retirarla, sin incrementar el costo del parqueadero que cobran dentro de los patios. “Es increíble que una sola moto pueda durar más de siete horas esperando el ingreso al parqueadero y además deba pagar un valor por la grúa de $ 113.200”, manifestó Julián.



Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó en un comunicado que el promedio de inmovilización de vehículos por infracciones de tránsito y transporte es de 260 al día, lo que ha creado congestión de automotores, ya que cerca del 4 por ciento mensual de los vehículos que ingresan a los patios no son retirados.

Actualmente, hay 13.046 automotores entre automóviles, camiones, camionetas y motocicletas en los patios de Álamos

Esta cifra junto con la que manejan los patios de Fontibón, donde se retienen los vehículos de servicio público de pasajeros, suma 33.300 automotores que permanecen en estos sitios ocupando un espacio importante, lo que hace que otros carros que han sido inmovilizados no puedan ingresar de manera eficiente.



La entidad aclaró que a pesar de contar con seis patios-bodega, adonde trasladan los vehículos que estuvieron un tiempo prolongado en los parqueaderos de Álamos y no fueron retirados, ya han copado su capacidad del lugar.

Tarifas

Por otra parte, Movilidad recordó los precios que se manejan en los patios de Álamos. “Las tasas para el pago de patio y grúa están determinados por la Resolución 603 del 2007 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual clasifica los vehículos en livianos, medianos y pesados y establece unos valores decrecientes en el tiempo para cada clase de vehículo”.



La comunidad y los propietarios de los vehículos que hicieron presencia ayer en los patios hicieron un llamado para que el Distrito tome medidas respecto a los automotores que no han sido retirados, pero también le piden a los propietarios que reclamen sus vehículos para que el procedimiento no siga siendo una pesadilla.



Cifras de Movilidad indican que en el 2016 se impusieron 555.000 comparendos.



