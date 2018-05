Deterioro en puertas de TransMilenio denuncia  Juan Carlos Flórez

El concejal explicó que con su equipo de trabajo se dieron a la tarea de recorrer una a una las troncales de TransMilenio para verificar la situación y encontraron que el 2016 al 2018 se ha incrementado el nivel de daños.



El tema no es nuevo tal como lo ha evidenciado EL TIEMPO que, desde el 2013, le ha hecho seguimiento al vandalismo contra las puertas, a pesar de que todos los días un equipo realiza mantenimiento y arregla las puertas que dañan los usuarios.



En la actual denuncia del concejal Flórez, las estaciones de la troncal Caracas presentan el mayor porcentaje de puertas en mal estado, con el 79,12 por ciento, según las cifras entregadas por el político. Después está la NQS sur con el 67,7 por ciento, la Autonorte con 65 por ciento y la troncal Calle 80 con el 61,05 por ciento.

El recorrido incluyó la troncal Américas- Eje Ambiental donde la cifra de daños es del 54,2 por ciento.



Según Flórez, solo hay cuatro estaciones que tienen todas sus puertas en buen estado, tres de ellas en el Museo Nacional, Gratamira y Suba-Avenida Boyacá.



“En cuestión de dos años, la proporción de puertas dañadas en TransMilenio creció un 35,7 %. En enero del 2016, de 2.534 puertas, 538 estaban dañadas (21,2 %). En abril del 2018, de 3.069 puertas, 1.748 están dañadas (56,9 %)", Flórez.



Flórez cuestionó las medidas anticolados en el sistema TransMilenio que, en su concepto, no funcionan, y señaló que como ejemplo el hecho de que entre enero y diciembre del 2017 instalaron siete barreras en siete estaciones de las Américas. “Sin embargo, a diciembre de 2017 esta troncal tenía el tercer porcentaje más alto de colados en el sistema, 3,48 %”.



El concejal no explicó de dónde sacó el porcentaje de colados, pues hasta la fecha ninguna autoridad ha certificado el nivel de colados en el sistema porque no hay un mecanismo de medición del fenómeno.



Por ahora, la Empresa TransMilenio no ha respondido a estos señalamientos.



Redacción Bogotá