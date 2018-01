En dos semanas definen si se prohíbe o no el parrillero en Bogotá

¿Cuál es la explicación a la ola de atracos en Bogotá?



Hay unos atracos a mano armada que se vienen presentando en el norte de la ciudad, en Chapinero, Suba y Usaquén. La gran mayoría son cometidos por hombres que van en moto, se acercan a un vehículo o residencia, cometen su atraco y se escapan con lo robado. Estamos haciendo investigaciones y tenemos identificado que es una banda que viene a Bogotá, comete una ola de atracos en tres o cuatro días y luego vuelve a salir de la ciudad. Por eso es que se necesita fortalecer la investigación criminal para seguir a estas personas, tomar sus huellas digitales en los vehículos que han golpeado y poder identificarlos, porque siempre van con cascos puestos, lo que hace difícil su identificación. Estamos estudiando la posibilidad de restringir el parrillero, como lo hizo Barranquilla; allí ha funcionado. La Administración es consciente de que la decisión generaría unos costos en la población que se moviliza en moto; dentro de las próximas dos semanas se tomará una decisión.



¿Qué hacer con quienes reinciden en los delitos?



El punto de fondo es que hay unos delincuentes cometiendo hurtos y delitos a mano armada, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. No podemos esperar a que un criminal de estos hiera a una persona para tomar medidas contra ellos. El caso más reciente ocurrió con una banda que realizó cinco atracos en almacenes de mediana superficie; se capturaron a cinco delincuentes que amenazaban con armas a las cajeras, y a las 24 horas el juez dejó en libertad a cuatro, solo uno fue enviado a la cárcel.



¿Se ha bajado la guardia en la restricción del porte de armas de fuego?



En el consejo de seguridad del fin de semana pasado, el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Enrique Peñalosa pidieron reforzar los controles al porte de armas, porque ya está restringido. A la ciudadanía le pedimos que entienda que estos controles son en pro de la seguridad, se están haciendo mucho en el SITP y TransMilenio, en requisas que tardan dos o tres minutos. En cuanto a armas de fogueo o réplicas: a qué horas un ciudadano o policía se va a dar cuenta de que no es un arma letal. Son tan reales que no se pueden distinguir, y los uniformados tendrían que reaccionar ante la amenaza. La venta de estos elementos no está permitida, tiene unos controles estrictos y el Código de Policía lo sanciona.



¿Qué tan marcado es el déficit de policías en Bogotá?



La ciudad tiene un déficit de pie de fuerza cercano a los 9.000 hombres. Tenemos 18.000 policías y necesitamos 27.000 para llegar al promedio nacional por cada 100.000 habitantes. Más agentes sí nos ayudan a cubrir más cuadrantes y ejercer labores de vigilancia y control. Sin lugar a dudas, el refuerzo anunciado de 100 unidades extra para investigación de la Sijín y 50 para labores de inteligencia de la Sipol ayudarán mucho a aclarar casos, desarticular estructuras criminales y resolver delitos.



BOGOTÁ