¿Qué pasa que no despegan las obras de la avenida La Sirena?

La incertidumbre se ha apoderado de quienes viven en las inmediaciones de la calle 153, en Usaquén.



Este año, los residentes de la zona recibieron la noticia de que por fin comenzarían las obras de construcción de la avenida La Sirena (calle 153), entre las avenidas 9.ª y 19. Sin embargo, pese a que contractualmente debía empezar en febrero, es poco el avance que se ve; de hecho, hay retrasos hasta en el Plan de Manejo de Tráfico.

El proyecto, cuyo costo ronda los $ 32.500 millones, debe estar listo en octubre del 2019 (en 20 meses de ejecución). Pero los residentes de este sector temen que comiencen las prórrogas. Un grupo de vecinos, el de los Veedores de la Sirena Contrato IDU 1540, afirma que si bien se ha avanzado en la tala de 181 árboles necesaria para el paso de la vía, no se ven excavaciones.



“De acuerdo con el cronograma del contratista Cedros de Santa Bárbara, el 26 de abril tendrían que haber comenzado a trabajar en la calzada norte de la vía, entre avenida 9.ª y carrera 15, y en la calzada sur, de la avenida 19 a la carrera 15. Pero esos trabajos nada que se ven”, afirmaron los veedores.



Otro de los reclamos de la comunidad parte de que, según esta, el contratista no solicitó las licencias y permisos en los dos meses preliminares, de los 20 totales de la obra, sino que es la hora en que todavía están ‘embolatados’ con este tema.

“Requerimos una explicación del motivo por el cual se han venido tramitando permisos de movilidad, de arqueología y licencias ambientales en la etapa de construcción, cuando estos son procedimientos preliminares”, manifestaron los miembros de esta veeduría.



De otro lado, la veeduría Amigos de La Sirena Calle 153, que se encargó de hacer seguimiento al tramo de esta vía, entre la carrera 7.ª y la avenida 9.ª, entregado el año pasado, también expresó su incertidumbre.



“Con la primera fase de esta obra, a cargo de otro contratista, se presentaron inconvenientes similares. Y no solo entregaron los trabajos a destiempo, sino que la malla asfáltica no cumplió con los estándares de calidad”, sostuvieron los Amigos de La Sirena.



Ante las dudas, miembros de esta veeduría le contaron a EL TIEMPO ZONA que al hablar con la delegada del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para esta obra, les comentó que los retrasos también se deben a la demora en la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), por parte de Secretaría de Movilidad, y que posiblemente cambiarán tanto los frentes de trabajo como el cronograma del proyecto.

Debido a lo dicho por ambas veedurías, ZONA pidió información al IDU sobre las demoras en el arranque de la obra, aunque, al cierre de esta edición (anoche), no hubo respuestas.

La Secretaría de Movilidad, por su parte, respondió: “No se considera la entrega del PMT que presentó el contratista para la construcción de la calle 153, entre avenidas 9.ª y 19, toda vez que no corresponde a un soporte técnico coherente con los lineamientos estipulados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en el concepto técnico 16 de 2017”.



CARLOS A. CUEVAS

EL TIEMPO ZONA