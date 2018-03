Chambonada en la Autonorte ahora le cuesta una demanda al Distrito

Han pasado cinco años desde que se inició el proceso de ampliación de las estaciones de TransMilenio Calle 146, Mazurén y Toberín, una obra que quedó mal y dejó como saldo la pérdida de un carril vehicular por errores en los diseños de uno de los contratistas.

Como si fuera poco, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), encargado de la obra, se enfrenta a una demanda del Consorcio Estaciones de TransMilenio 2013 (responsable del error en los diseños), ya que, según un vocero de la entidad distrital, el contratista está reclamando el pago total de los trabajos realizados.



Las intervenciones, que incluían además arreglos en otras dos estaciones –Calle 116 y Calle 127–, contaban con un presupuesto de 29.900 millones de pesos y se estimaba que para abril del 2015 estuvieran listas. Sin embargo, las obras están parcialmente suspendidas hasta el momento.



Un daño gravísimo, ya que por este corredor vial se mueven de 5 a. m a 11 p. m de un día hábil 99.000 vehículos sentido norte-sur y 89.000 sentido sur norte, y en las horas pico, entre 4.500 y 6.000, cifra que varía según el sentido.

El origen del problema

Para el 2013, cuando el contrato de consultoría y obra IDU 1636 de ese año fue otorgado por el Instituto a los consorcios Fawcett-Assignia y Estaciones de TransMilenio 2013, se determinó que estos se encargarían de la ampliación y adecuación de las estaciones Pepe Sierra y Calle 127, y Mazurén, Toberín y Calle 146, respectivamente.



El consorcio encargado de la ampliación de estas últimas tres estaciones diseñó y construyó el trazado geométrico para la ampliación, sin presuntamente cumplir con las especificaciones del manual de diseño geométrico de carreteras vigente (en 2008), según explica el IDU.



Por esta razón, los 89.000 conductores que se mueven a diario por la Autonorte en sentido sur–norte ven instalados unos maletines naranjas sobre el carril vehicular que tratan de menguar el riesgo que representa la ‘muela’ de carril exclusivo para articulados que invade la vía y que les quitó espacio a los autos.

De acusador a acusado

En 2015, cuando las intervenciones presentaban retrasos del 44 %, el IDU inició un proceso sancionatorio en contra del contratista Estaciones de TransMilenio 2013 por el incumplimiento del diseño.



“Para sorpresa nuestra, en julio de 2017 nos llegó la notificación de que el consorcio nos había demandado”, afirma un vocero del instituto. Por eso, el proceso de sanción fue retomado por otra autoridad. Hoy por hoy, el IDU se encuentra realizando la defensa judicial pertinente, ya que el contratista le reclama el pago total del contrato. Y, a su vez, está efectuando la estructuración de un proceso de selección para contratar a nuevos consorcios que den solución definitiva al problema.

¿Y la interventoría?

Por otra parte, la dirección técnica de Construcciones entregó, el 28 de noviembre de 2017, el informe técnico sobre el presunto incumplimiento contractual de la interventoría a la dirección técnica de Gestión Contractual. Ahora, esta dependencia se encuentra en revisión de la información para adelantar las sanciones pertinentes al interventor por el presunto incumplimiento de las labores de vigilancia y control del contrato.

¿Cómo se destraba la obra?

Según el IDU, falta mucho para que el error se solucione, ya que, a la fecha, la entidad no ha recibido a conformidad la obra y esta sigue bajo responsabilidad del contratista. Por eso, el instituto adelanta un proceso de acta de posesión que le permita tener de nuevo el control de esta y otorgársela a nuevos contratistas.



El presupuesto para los nuevos arreglos sería cubierto con el dinero que no se le alcanzó a pagar al Consorcio Estaciones de TransMilenio 2013, y con los recursos obtenidos mediante un proceso de recobro judicial, en el que dicho consorcio tendrá que devolver parte de lo que ya le fue pagado.



EL TIEMPO se comunicó con la empresa HB Estructuras Metálicas, una de las que conforman el consorcio, pero no fue posible obtener respuesta debido a que se encuentran de vacaciones.



MARÍA CAMILA BERNAL

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

En Twitter: @camibernald