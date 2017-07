Para robarla, empujaron a una ciclista contra un taxi

A Diana Carolina Cruz casi la atropella un taxi, luego de que tres delincuentes la tumbaran para robarle su bicicleta en el barrio Luis Carlos Galán de la Localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, el domingo.

Esta ciclista, de 26 años, es aficionada a la ruta por lo que entrenaba todos fines de semana, hasta que el pasado 23 de julio, sobre las 6 de la mañana, tres delincuentes la empujaron para que se cayera de su 'caballito de acero' cuando transitaba por la carrera 90 con calle 91, en el barrio Luis Carlos Galán.



"Iba rápido, observé a los tipos e intenté cambiar de carril, pero fue imposible porque venían muchos carros. Uno de capucha me abordó por la espalda con un cuchillo y lo alcance a esquivar, pero metros más adelante me derribó un hombre moreno”, contó.



En el video de una cámara de seguridad de ese sector se observa a los atracadores; uno de ellos tenía puesta una pantaloneta blanca y saco negro, que es el que espera a la víctima. El tipo incluso fingía que movía sus piernas, como si se estuviera calentando, mientras observaba a la víctima. Luego la tumba al suelo provocando que ella se golpee contra un taxi que transitaba por la zona.



Cruz rodó unos metros mientras el delincuente se robaba la bicicleta. Después los cómplices la amenazan con arma blanca, huyen por la calle 91 y desparecen con la bicicleta avaluada en 2 millones de pesos.



Cruz le contó a Citynoticias que intentó perseguirlos pero que ya era demasiado tarde pues habían desaparecido con su bicicleta. “Nos fuimos con varios policías a buscarlos, pero no los encontramos, lo que me preocupa es que aquí han atracado muchos ciclistas pues es una ruta obligada”, señaló.



La zona del asalto es aledaña al Humedal Juan Amarillo y la plaza del Quirigua donde a diario pasan más de 500 personas en bicicleta hacia sus sitios de estudio o trabajo.



Cruz interpuso inmediatamente la denuncia, pero también publicó el vídeo y las fotos de la bicicleta en redes sociales con la esperanza de encontrarla nuevamente o por lo menos de mostrar la forma cómo roban estos delincuentes. “Ellos actúan con sevicia, casi me atropellan, me raspe la cara, el cuerpo, y menos mal el taxi frenó de lo contrario la historia sería otra”, narró la víctima.



Ante esta situación, el comandante de policía de Engativá, coronel Javier Aya aseguró que ya se investiga que fue lo que sucedió: “Se recopilan vídeos y se espera dar con la captura de estos delincuentes”. Tres hombres conforman esta banda denominada por la comunidad como 'El terror de los biciusuarios'.



FREDY GUERRA HERREÑO

REPORTERO CITYNOTICIAS ​