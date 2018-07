¿Por qué revivió el debate sobre licitación de buses de TransMilenio?

La semana pasada, la Procuraduría, algunos concejales y reconocidas figuras del petrismo coincidieron en volver a agitar el tema de la licitación de TransMilenio que busca cambiar la flota de buses para las fases I y II del sistema. Llama la atención que el debate haya revivido cuando justamente la presión de estos actores y ciudadanos preocupados por la calidad del aire que se respira en la ciudad hizo que la Administración otorgara un mayor puntaje a los proponentes que apostaran por vehículos con energías más limpias.

Para ello, el alcalde Enrique Peñalosa, el pasado 24 de abril, anunció que se aumentaban de 50 a 200 los puntos en la calificación –en una escala de 1.000– para los oferentes que incluyeran tecnología Euro VI o superior para la renovación de esa flota, que son unos 1.400 vehículos.



Con esto parecía que esa discusión había quedado resuelta. No obstante, a pocos días de cerrarse este proceso de licitación, un grupo de concejales envió una carta a la gerente del sistema, María Consuelo Araújo, en la que le dicen que aunque en su momento aplaudieron el aumento en los puntos para incentivar en los oferentes las tecnologías limpias, hoy prevalecen las dudas sobre cómo tendrá en realidad la nueva flota un componente de buses que se movilicen con tecnologías limpias.



María Fernanda Rojas, del partido Alianza Verde, señaló que en los pliegos se debe exigir un número mínimo de buses eléctricos o de gas (20 por ciento del total) para dar el salto a las nuevas tecnologías, y eso hoy no está en los documentos publicados en el Secop II.

El Ministerio Público, por su parte, señala que la modificación al puntaje en los pliegos no resuelve una pregunta de fondo, que es por qué no se adopta como requisito definitivo la tecnología Euro VI. “Si TransMilenio no lo va a hacer, debe justificar el porqué, y hoy eso no está en los pliegos”, cuestionó el ente de control.



En una tercera reunión que tuvo lugar entre TransMilenio y la Procuraduría –que acompaña el proceso de licitación–, la Administración reiteró que el esquema debe velar por la pluralidad de oferentes y no dejar espacio para que uno solo se convierta en el proveedor. Así mismo, dijo que es importante que la concesión garantice la disponibilidad de buses en el menor tiempo posible, pues no es dable una nueva prórroga para los actuales contratos cuya flota ya está obsoleta.



“De lo que se trata es de garantizar la prestación del servicio, pero al tiempo generar un incentivo de ciudad para darles la bienvenida a nuevas tecnologías” fue una de las respuestas a la Procuraduría.



Pese a ello, los vendedores de buses siguen inconformes. Por ejemplo, Alberto Beltrán, de BYD, empresa dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos (la misma que tiene un bus articulado en pruebas), señaló que la licitación –pese a los 200 puntos que da el ofrecer tecnologías alternativas– no es significativa si se compara con otra exigencia en las condiciones: que los costos sean los más bajos posibles. “La licitación premia el precio”, sostuvo Beltrán.



Por su parte, Edder Velandia, experto en movilidad de la Universidad de La Salle, señaló que hoy no todos los buses nuevos deben ser eléctricos o de gas, pero sí debe haber un mix en donde se tenga el Euro VI, el gas y el eléctrico.



Hoy, los automotores que deben ser cambiados, fases I y II del sistema, tienen cerca de 1’000.000 de kilómetros y los contratos se han prorrogado en dos ocasiones, una en la administración pasada y la otra en esta alcaldía, de ahí la urgencia de sustituirlos.

