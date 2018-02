Debate por la seguridad de los ciclistas en la subida a Patios

12 de febrero 2018 , 11:39 a.m.

La muerte de Óscar Maldonado, el ciclista de 50 años que fue atropellado por una camioneta este domingo a las 7 de la mañana en la subida a Patios (vía al municipio de La Calera), volvió a prender las alarmas entre los 5.000 biciusuarios y 1.440 conductores que transitan por esta ruta los fines de semana.

Aunque el accidente, según las autoridades, fue ocasionado por una falla mecánica (el vehículo perdió los frenos), también dejó en evidencia que, a pesar de los avances en señalización y presencia de Policía y Ejército, todavía falta mucho para que esta vía sea segura para todos los que la transitan.



De hecho, con el caso de Maldonado, ya son tres las muertes de ciclistas que se cuentan desde el 2016 en la subida a Patios. Dos de estos siniestros se registraron en el 2017, lo que desembocó en tensiones sociales entre los biciusuarios, los habitantes del barrio San Luis y el municipio de La Calera.



"No se puede negar que la subida a Patios ha mejorado en cuestión de infraestructura que protege al ciclista. Sin embargo, el número de los que hacen la ruta los domingos va en aumento, y para los conductores y vecinos de la vía significa un impacto en convivencia y movilidad", explica Fabián Munar, referente de la bicicleta en Bogotá.



A raíz del incremento en accidentes y trancones, la consigna de estos residentes y otros actores viales que hacen la subida ha sido la solicitud de que se prohíba el tránsito de ciclistas por la vía a La Calera.



"Lo que resulta inviable porque primero, 'Patios' es un patrimonio deportivo de Bogotá, desde hace más de 30 años, y, segundo, la ley indica que no existen calles y carreras exclusivas para carros. Entonces a las ciclas se les debe respetar como cualquier otro vehículo, y eso es lo que tiene que mejorar para que no se vuelvan a presentar tragedias", explica Munar.

Sin embargo, el experto también reconoce que los biciusuarios deben mejorar aspectos como el manejo de su velocidad en la bajada, para evitar accidentes causados por imprudencias.



En cuanto a la respuesta del Distrito, esta semana la Secretaría de Movilidad reforzó la señalización en vía de la subida a Patios, lo que también se suma a una presencia de las autoridades desde las 4 y media de la mañana, así como operativos contra carros malparqueados y conductores que exceden la velocidad permitida.

Me duele mucho la muerte del ciclista Óscar Maldonado en la subida a Patios, y las heridas de otros 3 ciclistas. Dos muertos este año por fallas en los frenos. La falta de ese mantenimiento es grave responsabilidad de los dueños de automotores — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 11 de febrero de 2018

"Aunque lamentamos los fallecimientos de biciusuarios en esta vía, hay que tener en cuenta que su número es muy pequeño en comparación al de todos los deportistas que suben los domingos, que son casi 5.000", señalaron voceros de la Secretaría de Movilidad.



Además, la entidad añadió que para mejorar la convivencia entre carros y ciclas en la subida a Patios y otras vías de Bogotá, el próximo 27 de febrero lanzarán el Manual de Conductas para el Biciusuario, un texto que cuenta con una carta del Alcalde Enrique Peñalosa (también biciusuario), que invita al respeto entre ciclistas y conductores.





REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

