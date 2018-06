El tire y afloje entre IDU y vecinos de la calle 127 por un puente

Con la consigna 'Puente sí, pero no ahí, los residentes de la calle 127 continúan luchando porque el paso peatonal elevado que el Distrito tiene contemplado construir en la carrera 51 se haga en la carrera 46.

Los habitantes de los barrios como Atabanza, El Batán y Niza IX, entre otros, se han reunido con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para mostrarles que el puente se requiere más hacia el oriente.



“Son muchas las personas que cruzan la calle 127 a la altura del monumento de Lara Bonilla; si hay que construir un puente es ahí y no en la carrera 51, donde ya hay un paso peatonal a nivel del suelo”, dijo una de las vecinas.



Incluso han tenido encuentros en los que vecinos llevan a los funcionarios del IDU a la calle 127 con carrera 46, para que observen la cantidad de personas que cruzan la vía en medio de los vehículos.



Según el IDU, la construcción del nuevo puente tiene un valor de 4.513 millones de pesos, de los cuales poco más de 500 millones fueron para la actualización de estudios y diseños.

La explicación del IDU

Respecto a la construcción del puente, los ingenieros del IDU explicaron que el origen del proyecto data del 2005 y en 2006 se contrataron los estudios y diseños para hacer el puente en la carrera 51.



“Esta administración tomó la decisión de proceder a ejecutar la obra porque ya se contaban con los estudios y diseños, además de una adquisición predial. Sin embargo, para construir el puente se requirió contratar una actualización de diseños, porque los que había perdieron vigencia”, dijo el ingeniero Reyes del IDU.



La compra de predios a la que se refieren es la que se hizo en el costado sur de la calle 127 con carrera 51, en donde, según el IDU, iría una rampa del puente.

No obstante, los funcionarios del IDU afirmaron que el contrato se encuentra temporalmente suspendido, porque aún no se cuenta con el permiso de la Secretaría de Ambiente, pues para la construcción del puente se necesita talar algunos árboles.



“Procederemos a construir el puente una vez tengamos todos los permisos de las entidades distritales”, comentó Reyes.

Este es el paso peatonal que existe en la calle 127 con carrera 51. Foto: Rafael Jaller Santamaría / EL TIEMPO ZONA

Sin embargo, para los vecinos del sector las circunstancias que llevaron a contratar los estudios y diseños en 2006 son muy diferentes a las que se tienen ahora.



“Las condiciones que tenemos ahora son completamente diferentes a las que se tenían hace 12 años. Por eso recogimos más de 800 firmas para decirles que el puente no se necesita en la carrera 51. Me parece que el IDU está siendo inflexible con la situación”, dijo otro vecino.



Ante esto, Luz Aranda, asesora de la dirección general del IDU, contestó que “no se trata de una inflexibilidad del Instituto. Como la contratación de los estudios se hizo en el 2006 y la compra de predios se pagó por valorización, la Contraloría de Bogotá nos hizo un hallazgo fiscal y nos conminó a hacer la obra porque ya había unos recursos invertidos. A pesar de que les explicamos que la comunidad quería el puente en otra ubicación, la Contraloría nos dijo que si no lo hacemos en la carrera 51 sería detrimento patrimonial”.



Frente a este argumento, la comunidad preguntó que si no hacer el puente se trataría de un caso de detrimento patrimonial, por qué se intervino el año pasado el paso peatonal a nivel existente en la carrera 51.



“El año pasado vinieron y le metieron mano al paso que ya hay. Pero si van a construir uno nuevo no se justificaría la plata que se gastó en el mantenimiento del otro”, comentó un residente de Atabanza.



Frente a esto, el ingeniero Reyes contestó que la actualización y mantenimiento del puente existente era necesaria hacerla porque estaba en mal estado.

Sobre el peligro al que se exponen las personas que cruzan la calle 127, el IDU se comprometió a reunirse con la Secretaría de Movilidad para ver qué acciones se pueden tomar.



Por ahora, los vecinos esperan que esta no sea la última palabra del IDU. “Las personas tienen que arriesgar su vida, por eso queremos que se haga el puente en la 46 y no en la 51 donde hay un semáforo”, dijo el edil César Salamanca, quien ha estado acompañando a los vecinos de la 127 en este proceso.



