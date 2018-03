Lo que debe tener en cuenta durante la jornada electoral este domingo

A pocas horas de la elección de Senado y Cámara, más las dos consultas para candidato presidencial, todo está listo para que la jornada electoral se realice con normalidad. Hay algunas novedades; por ejemplo, los ‘primivotantes’, aquellos jóvenes que en el 2017 cumplieron 18 años, recibirán un diploma como símbolo de este ejercicio democrático.

Como siempre, el llamado es a madrugar para salir a votar. La jornada se inicia a las 8 a. m. y se cierra a las 4 p. m. Si en el momento de cerrar las urnas el ciudadano está en la fila y no alcanzó a entregar la cédula, no puede votar.



Vale la pena recordar que en Corferias votan los que hayan obtenido su cédula por primera vez en Bogotá entre el 14 de marzo de 1988 y 8 de enero del 2003.

EL TIEMPO presenta un panorama de los servicios y seguridad para mañana.

Ley seca, policía y ejército para garantizar la seguridad

Con el fin de garantizar el orden público, la seguridad y la protección de los derechos y libertades de quienes participarán en los comicios electorales, habrá ley seca en toda la ciudad desde las seis de la tarde del sábado 10 de marzo hasta las seis de la mañana del lunes 12 del mismo mes.



Esta medida se suma al paquete de seguridad que incluye a 12.000 policías responsables de vigilar y controlar que las elecciones se desarrollen bien.



El registrador distrital, Carlos Alberto Rojas, también informó que el Ejército dispuso vigilancia especial en el sector de Sumapaz con apoyo de labores de inteligencia por parte de la Fuerza Pública para la tranquilidad de todos los ciudadanos.



El funcionario también les recordó a los 106.000 jurados de votación que deben estar en el puesto a las 7 de la mañana y advirtió que ninguno se puede ir y que no se permitirá dividir los turnos, asunto que estará en el radar por parte de las autoridades, con el fin de dar plenas garantías a todo el proceso.



Si es un funcionario público el que se evade del puesto, puede perder su cargo. Si es un ciudadano, la multa puede llegar hasta los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si no firma el acta, se le aplica la multa máxima. Tenga en cuenta los cierres viales que hay en puntos claves como Usaquén, plaza de Bolívar y en Corferias (ver mapa).

Datos claves de las elecciones

Aunque suene repetitivo, como siempre, se recomienda salir temprano a votar.

En Bogotá hay 5’690.937 ciudadanos habilitados.



Son 642 puestos de votación distribuidos en 15.459 mesas.



El potencial por cada mesa es de 360 sufragantes.



Hay poco más de 2.700 supernumerarios que se suman a todo los funcionarios de planta de la Registraduría Distrital en esta operación.



Recuerde llevar su cédula. No se puede votar con contraseña.



Es clave conocer con anticipación el lugar, puesto y mesa de votación. Se puede hacer la consulta en la pagina registraduria.gov.co o descargar en su celular la aplicación que se llama Infovotantes 2018. Allí se digita la cedula y aparecen todos los datos.



Es importante saber con antelación por quién se va a votar, el número del candidato y cómo se marca. Esta consulta también se puede hacer en la página oficial de la Registraduría.



No se puede entrar a votar con camiseta, bolso o algún distintivo de una campaña política. Las autoridades lo decomisan.



La publicidad política en general está proscrita.



Las personas de la tercera edad sí pueden llevar una sola ayuda didáctica: un esfero o sticker.



BOGOTÁ