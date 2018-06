Alcaldía pide a Dimayor suspender ingreso de barristas a El Campín

Por los desmanes protagonizados por barristas de Millonarios el pasado lunes 18 de junio durante la celebración del cumpleaños 72 del equipo, la Administración Distrital decidió impedir el uso de elementos distintivos para todos los hinchas del club dentro de El Campín en las próximas tres fechas.

“También enviamos una comunicación a la Dimayor solicitando la suspensión a la gradería sur por todo el segundo semestre del año y a su vez evaluar sanciones más drásticas para las barras”, informaron.



Uno de los actos que más indignó fue el de una horda de hinchas que destruyó el letrero de Bogotá en el parque Bicentenario, en la carrera séptima con calle 26, el mismo que se ha ido consolidando como un punto de referencia turística donde propios y extraños deciden tomarse una foto para atesorar un recuerdo de la capital del país.



Atacaron también los frágiles jardines, dañaron las placas con información turística, grafitearon las paredes, inundaron de basura el césped y rompieron botellas de vidrio en las zonas duras de este parque.

Unos 50 millones de pesos costará reparar estos daños que (...) el Distrito debe asumir en espacios públicos. FACEBOOK

TWITTER

Unos 50 millones de pesos costará reparar estos daños que, como se ha vuelto habitual cada 18 de junio –fecha en la que cumple años el equipo capitalino–, el Distrito debe asumir los costos de la ‘celebración’ en espacios públicos como este, que además fue inaugurado hace apenas año y medio.



“En años anteriores vandalizaban la Rebeca, en la carrera 13 con calle 25, pero ahora vinieron acá y acabaron con todo. Parecían langostas, fue un grupo de gente que sin respeto y sin permiso invadió el parque y dañó en cinco minutos todo lo que los demás ciudadanos cuidamos”, relató decepcionada Hilda María Henao, directora ejecutiva de la Asociación Cívica Centro Internacional Asosandiego, que tiene a su cargo el cuidado del Bicentenario.



De acuerdo con la Policía de Bogotá, durante la jornada del domingo, 306 personas fueron conducidas al Centro de Traslado de Protección (PTC), muchas de ellas por los desmandes en el centro; se registraron 192 llamadas al 123 por incidentes con hinchas, hubo 71 riñas con barristas en las que un uniformado y un ciudadano resultaron lesionados y se incautaron 71 armas blancas.



“Nosotros gastamos 45 millones de pesos mensuales en el sostenimiento del parque, en su seguridad, en limpieza, mantenimiento, permanece como una tacita de té”, contó Hilda Henao, quien añadió: “Siempre tenemos actividades culturales, jornadas de cine. Hoy tenemos el festival internacional de yoga y el viernes un festival gastronómico al mediodía, al que esperamos nos acompañen para rechazar estos actos”, invitó.

Ser parte de una hinchada no debe ser sinónimo de vandalismo y destrucción; es una cultura, una pasión la cual debe enorgullecer y exaltar, no un escenario de terror y destrucción FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el Instituto Distrital de Turismo aclaró que dañar las señales turísticas peatonales de la ciudad le representan un gasto de más de 100 millones de pesos, que es lo que se programa anualmente para el mantenimiento de las mismas. “El arreglo de una señal destruida cuesta casi 15 millones de pesos”, explicaron en la entidad.

Aunque intentamos obtener una respuesta de Millonarios no fue posible ya que el presidente, Enrique Camacho, se encuentra en Rusia. Entre tanto, los vecinos del Bicentenario condenaron los actos de los barristas. “Ser parte de una hinchada no debe ser sinónimo de vandalismo y destrucción; es una cultura, una pasión la cual debe enorgullecer y exaltar, no un escenario de terror y destrucción”, fue el mensaje que compartieron a través de redes sociales.

Otros hechos

Además de lo sucedido en el centro de la ciudad, según confirmó la Alcaldía de Bogotá, seis articulados de TransMilenio, dos alimentadores y dos buses zonales fueron vandalizados. También, confirmaron, hubo daños en el exterior del estadio El Campín y su arreglo costará unos 18 millones de pesos.

El parque fue entregado en el 2016

El Bicentenario fue inaugurado en octubre del 2016 después de más de siete años de obras. Este sitio fue concebido para conmemorar los 200 años de la Independencia y restituir la conexión con los emblemáticos edificios al sur de la calle 26, la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte Moderno (MamBo). Cuenta con terrazas, jardines y desde allí se pueden apreciar los cerros Orientales y una panorámica de la ciudad.



El Bicentenario, ubicado en la calle 26 entre las carreras 5A y 7A, cuenta con un área de 8.324 metros cuadrados, de los cuales 3.529 son grandes zonas verdes y otros 554 senderos ecológicos.



La obra costó 30.000 millones de pesos y de a poco se ha consolidado como un importante centro turístico en el que sobresalen constantes eventos culturales, gastronómicos y deportivos.

Óscar Murillo

EL TIEMPO