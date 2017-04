En estado crítico sigue estudiante herida en Suba por arma de fuego

En la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Shaio y con un estado de salud muy delicado permanece Daniela García, la estudiante de la Universidad de los Andes que fue víctima de un impacto de bala en el cráneo, el martes en la noche, después de abandonar la estación de TransMilenio 21 Ángeles, en Suba.



Según confirmó su madre, Floralba Rincón, después de la operación a la que fue sometida, tienen que esperar entre tres y cuatro días para ver cómo evoluciona.

García es estudiante de Diseño Gráfico y, según sus familiares, es una joven apasionada por su carrera y actualmente está dedicada a terminar su trabajo de grado. “Ella es una niña juiciosa, dedicada, tranquila. Ni ella ni nosotros somos personas de problemas ni de enemigos. Nosotros creemos que de pronto la iban a robar y ella no se dejó, y por eso la atacaron”, dijo la madre.



La familia ya denunció los hechos y las autoridades no descartan ninguna hipótesis, sin embargo, sí confirmaron que encontraron todas las pertenencias de Daniela en el lugar donde fue baleada.



“Lo que se pudo verificar en el momento de los hechos es que ella estaba sola en el lugar y pudo haber alguien esperándola para atacarla”, dijo el coronel Pedro Abreo, comandante de la estación de Suba.



El oficial agregó que sobre las 11 de la noche del martes una persona llamó a la línea 123 avisando del ataque, y cuando la Policía llegó, encontraron a Daniela afuera de la estación de TransMilenio, debajo del puente peatonal, en un lugar por donde no transitan las personas. La trasladaron al hospital de Suba y luego a la clínica Shaio.



Su padre, Julián García, confirmó que Daniela actualmente no sostiene una relación con nadie, pues está dedicada a sus estudios, por lo que la familia descarta que el ataque esté relacionado con una pareja o expareja sentimental. Las autoridades investigan si hay otras motivaciones.



Amigos, compañeros y familiares de Daniela se hicieron sentir con sus mensajes de apoyo para la joven, en la universidad y en las redes sociales. En el sótano 1 de la institución, los estudiantes de Arquitectura y Diseño instalaron un panel lleno de ilustraciones de la joven, las colorearon y plasmaron sus mensajes de aliento deseando su pronta recuperación.



Con fotos y usando el numeral #FuerzaDaniela se llenaron las redes sociales de mensajes positivos para la joven.



En un comunicado, Uniandes lamentó y rechazó profundamente los hechos violentos en los cuales resultó herida de gravedad la estudiante.



Redacción Bogotá