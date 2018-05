‘Disminuimos los homicidios, pero los atracos son una frustración’

No es un secreto que el alcalde Enrique Peñalosa solía destacar a Daniel Mejía como el hombre llamado a mejorar los indicadores de seguridad en Bogotá. Y así lo consideraban expertos en la materia que veían en el hoy exfuncionario a un técnico serio y riguroso a la hora de evaluar lo que pasaba en la ciudad en materia de orden público. Mejía entró con pie derecho: se estrenó en la nueva entidad, lideró la toma de la olla del ‘Bronx’, deja como legado la caída en cinco puntos de los homicidios y una relación más fluida entre Policía, Fiscalía y Alcaldía.

De ahí que su salida intempestiva haya generado tanta inquietud. Él no entra en detalles, pero se le nota la indignación cuando insinúan que su cabeza rodó por el manejo de las cifras de seguridad. Solo tiene reconocimientos para el Alcalde y dice que su gran frustración fue no haber quebrado la curva del atraco callejero.

¿Cuál es el lío de las cifras?

Las que siempre se han utilizado para medir la criminalidad, y que han sido públicas, son las del sistema informativo de la Policía (Siedco). Cuando llegó el fiscal Néstor Humberto Martínez, en un esfuerzo que yo aplaudo, con el general Vargas, de la Dijín, y el general Nieto, de la Policía, dijeron que no era posible que estuvieran usando cifras diferentes y decidieron unificarlas.

En ese proceso del 2017 empezaron a poner unos cargues del Espoa de la Fiscalía al sistema de la Policía. Es decir, empezaron a ponerle peras a una bolsa de manzanas.

¿En qué sentido es el cambio de las cifras?

Empezaron a cargarle registros del Espoa al Siedco, que antes no estaban, pero no hicieron ese cargue de varios años para atrás. Yo no salí por esas cifras. Eso están diciendo algunos deshonestos y eso es demagogia. Yo he sido honesto con las cifras, y también he salido a poner la cara y a reconocer errores míos. He dicho en qué nos hemos equivocado y qué debemos ajustar.

¿En qué se basa el concejal Flórez para cuestionarlo?

Él está diciendo que nosotros durante un tiempo mantuvimos esas cifras –que por honestidad las publicamos– pero cuando nos dimos cuenta del cambio metodológico y de sus consecuencias, dejamos de publicarlas. Yo le he dicho al concejal por Twitter –porque no acepta reuniones, no se deja llamar, no quiere debatir y se esconde como un cobarde– que bienvenido el debate, pero con honestidad intelectual.



Es injusto que yo salga por una razón distinta y ahora unos oportunistas me achaquen que yo salí por deshonestidad intelectual por las cifras. Si ustedes descubren que en mi actuar hice mal dejando de publicar las cifras o sacando esta explicación metodológica o que eso es un masajeo de las cifras, cocínenme en un titular.

Después de este tiempo frente a la Secretaría, ¿cuáles son los desafíos que nos quedan en materia de seguridad?

Me voy a prometer no hablar por unos meses de seguridad en Bogotá, porque sería irrespetuoso con Jairo García (quien queda ahora en el cargo) y con el Alcalde. Ponerme a decir qué hay que hacer ahora me parece la canallada más absurda.

¿Cuáles fueron los logros de su gestión?

Primero, la reducción de homicidios. Arrancamos con 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy estamos en una tasa anualizada, es decir mayo-abril, de 12,6 o 12,7. Una reducción de más de 4 puntos porcentuales. Hacer reducciones marginales es muy difícil, pero lo logramos.

¿Eso se lo han reconocido?

No, y no importa. Lo que importa es que bajen los homicidios y que Bogotá sea más segura, no que me lo reconozcan a mí.

¿Y después de los homicidios?

Haber construido entre todos, con la Policía, una política de Seguridad, Convivencia y Justicia. Eso no existía en Bogotá. No había una entidad, ni presupuesto. Haber dejado toda una institucionalidad alrededor de los temas de seguridad.



Otra cosa me parece que son los programas de prevención, lo que hemos hecho en la cárcel Distrital, con cosas minúsculas como las bibliotecas para los internos, los programas con los jóvenes que entran al sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, la expansión de las Casas de Justicia, que fueron silenciosos porque no son noticia o escándalo. Pero eso le quedará a la ciudad.

¿El tema de la presencia de bandas criminales en Ciudad Bolívar con qué sabor lo deja?

Las fuentes de Fiscalía, Ejército y Policía no hablan de grupos estructurados y criminales de nivel nacional. Hablan de bandas delincuenciales. Sí hay reclutamiento, pero de niños para el microtráfico, sin embargo, hay que respetar a la Defensoría. Ellos sacan unos informes y siempre les preguntamos de manera respetuosa cuáles eran las fuentes, de dónde provenían, con base en qué sacaban esa información y yo no obtuve respuesta.



Lo único era que teníamos que creer ciegamente en eso y que no podíamos cuestionarlos. Listo, si la orden era no cuestionarlos, pues no los cuestionábamos, seguimos adelante con nuestra política de seguridad en toda la capital. En Ciudad Bolívar hicimos esfuerzos inmensos y fue una de las tres localidades que más redujo los homicidios en los últimos dos años, 20 por ciento en 2017.

¿Este año cómo van?

Este año arrancamos mal y ya se niveló, en marzo y abril mejoró un poco.

¿El rifirrafe entre alcalde y defensor por Ciudad Bolívar generó roces entre usted y Peñalosa?

Cero, para nada, se lo juro. Con el alcalde en temas misionales nunca tuve un roce. Siempre que le dije algo en lo que no estaba de acuerdo me escuchó, me aceptó o me debatió, pero en ningún momento hubo roces. En enero, que tuvimos una crisis de atracos, le ofrecí mi cargo y él me dijo que siguiera trabajando.



Yo me voy con un inmenso agradecimiento con el alcalde, porque me apoyó siempre y me dio la oportunidad. Tampoco roces con la Policía Nacional y la Metropolitana de Bogotá, con la Fiscalía ni la seccional de Bogotá.

Miguel Uribe, secretario de Gobierno, dijo que usted fue uno de los artífices de la toma del ‘Bronx’...

Eso lo hicimos entre todos: Policía, Fiscalía, Integración Social, Idiprón, Secretaría de la Mujer, con el ICBF para recuperar a los niños que estaban siendo abusados y explotados. Se capturaron más de 120 personas asociadas a esas bandas; 21 ese día y luego casi 100.



Yo creo que la historia juzgará si eso había que hacerlo o no. Fue una operación impecable. Tuvimos unos problemas con los habitantes de calle y lo tratamos de sortear con pocas herramientas.

El atraco callejero, que pareciera ser el tema crítico en las calles, ¿es su frustración?

Durante estos dos últimos años fue nuestra principal preocupación. Seguíamos disminuyendo homicidios, que es el delito más grave de todos, mejorando cifras de violencia interpersonal, pero el tema de atracos es una frustración. Hubo muchas capturas. Mucho trabajo con estructuras criminales, pero la capacidad de esta gente de salir rápido de la cárcel o de evadir la justicia, pues nos dejó frustrados.



Uno puede hacer todo el trabajo con la Fiscalía y la Policía, pero si la ley en Colombia y el sistema de justicia considera que no es un delito grave y que esa gente no tiene por qué pagar una pena, no nos preguntemos por qué hoy es la principal preocupación en Bogotá y en las ciudades.

¿A qué se va a dedicar ahora?

Por el momento me dedicaré a descansar unas semanas, y luego volver a lo que hacía: a dictar clases y a las investigaciones.



