Así son los cursos para obtener rebajas si viola el Código de Policía

Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Está por iniciarse el último curso pedagógico del día sobre el Código de Policía en la casa de justicia de Pontevedra, en Suba. El lugar está atiborrado, como suelen permanecer las cinco sedes de este tipo que tiene el Distrito.

Varias personas, con comparendo en mano –idéntico al que interponen los policías de tránsito–, buscan uno de los 20 cupos para ingresar a una charla que ofrece la posibilidad de bajar o eliminar el cobro.



Tras completar el aforo y verificar que todos pueden acceder, son llevados a un salón en donde una funcionaria de la Secretaría de Seguridad les habla de tolerancia, les describe los tipos de multa y sus costos, les cuenta de los mitos y verdades que rodean la norma (por ejemplo, desmiente que haya sanción por no portar la cédula) y los asesora sobre los mecanismos que pueden usar para defenderse si creen que su sanción es injusta.



Mientras la mujer habla, algunos asistentes susurran que están perdiendo el tiempo; sin embargo, sentados, todos se disponen a escucharla. Son diferentes las infracciones que han llevado a estos 20 hombres a la charla. Un adulto mayor, visiblemente alterado, dice que su sanción fue injusta.



Argumenta que mientras arreglaba una habitación de su casa (que está ubicada sobre una avenida), sacó algunos cachivaches y ladrillos al andén. Un policía lo vio y lo multó por invasión al espacio público. Esta es una sanción tipo 1, cuyo costo es de 104.165 pesos. Sin embargo, por ir a esta capacitación, al ciudadano le será perdonado ese cobro.



Otro asistente, un joven que cojea, narra que tras haberse lastimado un cartílago del peroné, y para mermar el dolor, encendió un cigarrillo de marihuana mientras transitaba por una ciclorruta. Un policía lo sorprendió y lo sancionó; la norma prohíbe el consumo de estas sustancias en vías públicas, igual que de alcohol.

Hacerlo acarrea una sanción tipo 2, que vale 280.331 pesos. Como él, otros cuatro jóvenes manifiestan estar allí por lo mismo. El taller, que dura una hora, va por la mitad, y la funcionaria se detiene para explicar en detalle los pasos que se deben cumplir a fin de hacer efectivo el descuento.



“Existen dos tipos de multas: generales y especiales. Las generales son las tipo 1, 2, 3 y 4. Para el caso de las tipo 1 y 2, si se asiste a este taller, la deuda se libera por completo. Si son tipo 3 y 4, solo se descuenta un 50 por ciento de la sanción económica”, explica la mujer.

En Bogotá hay cinco Casas de la Justicia donde se dictan los cursos pedagógicos. Al día atienden unas 168 personas. Foto: Óscar Murillo / EL TIEMPO

En esta sesión, todos los infractores son tipo 1 y 2, por lo que la noticia de que saldrán con su deuda saldada les saca una sonrisa. Sin embargo, aclara la expositora, este beneficio solo se obtendrá si se asiste al taller pedagógico dentro de los primeros cinco días hábiles tras la imposición de la sanción.



Continúan los relatos de los infractores. Un joven universitario manifiesta que fue multado por usar machetes en la grabación de un video para una de sus clases; los uniformados le solicitaron un documento de la institución educativa en el cual se corroborara esto, pero por no tenerlo fue sancionado. Otros dos cuentan que fueron multados por portar navajas.



Precisamente, esta infracción, que es tipo 2, es la más común en la ciudad; de los 115.496 comparendos registrados entre el 1.º de agosto del 2017 y el 27 de marzo del 2018, 25.724 se debieron a esta causa (Ver gráfico).



¿Cómo lo multaron?

Finalmente, otra persona de la tercera edad que está en la clase manifestó ser vendedor ambulante. Cuenta que comercializa bolsas de basura a las afueras del centro comercial Subazar, en Suba, y que un uniformado le puso un comparendo por ventas ambulantes.



“Yo vendo mis bolsitas a mano, pero dejé unas poquitas en un muro y el policía se enamoró y me mandó para acá”, relata el hombre, quien de inmediato es apoyado por todos los asistentes. Un murmullo se extiende por el salón, donde la mayoría de los presentes denuncian haberse sentido maltratados por los policías durante los procedimientos. “A mí me multaron por estar haciendo grafitis, y no me devolvieron las pinturas”, se quejó otro.



Para calmar los ánimos e ir terminando la jornada, la funcionaria les cuenta que si ellos creen que su sanción es injusta, en los tres días hábiles siguientes pueden presentar un recurso de apelación ante la alcaldía local en donde sucedió la infracción. Además, les explicó, todo el procedimiento de los policías puede ser grabado en video, y estos no pueden impedirlo.



Antes de concluir, la funcionaria les pregunta si perdieron el tiempo, y todos dicen que no.

ÓSCAR FERNANDO MURILLO MOJICA

Redacción Bogotá

Twiter: @oscarmurillom

Escríbame a: oscmur@eltiempo.com