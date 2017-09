Se abre paso cupo para que Bogotá se endeude por otros $ 2,4 billones

Con 11 votos a favor y 3 en contra, este miércoles, mientras el papa Francisco avanzaba por la calle 26 al oriente, los concejales de la Comisión de Hacienda aprobaron 2,4 billones de pesos adicionales para cumplir con las obras que se comprometieron. Con esta suma, el Distrito tiene hoy una capacidad para endeudarse y desarrollar la infraestructura por 6,9 billones de pesos.



Con este proyecto de acuerdo, que pasa a plenaria del cabildo, se busca realizar obras como la controvertida troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª y la ampliación de la Caracas al sur, con una inversión de 1,4 billones de pesos.

Entre tanto, 300.000 millones de pesos serán para que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) haga parques y centros deportivos, recreativos y culturales para fortalecer la posibilidad de encuentros entre los ciudadanos en los espacios públicos.



También se apalancará a la Secretaría de Educación Distrital (SED) con recursos del orden de los 310.000 millones de pesos para 30 colegios nuevos. Para la recuperación integral de la zona del ‘Bronx’, donde por años operó un sitio del crimen y el abuso, se destinarán 150.000 millones.



Y con el fin de poder terminal el elefante blanco en que se convirtió la construcción de la sede del comando de la Policía Metropolitana, el cual fue salpicado por hechos de corrupción que hoy son materia de investigación y que tiene a varios exfuncionarios procesados, se aprobaron 100.000 millones de pesos.

Hay 100.000 millones para que la Secretaría de Integración construya 11 jardines infantiles y adecue 14 centros crecer.



La mayoría de los concejales que dieron su voto de confianza a esta iniciativa reclamaron de los secretarios y directores de despacho mayor celeridad a la hora de la ejecución de las obras. En este sentido exigieron pisar el acelerador para que estos trabajos se vean antes de que finalice la actual administración.



La ponencia positiva fue presentada de forma conjunta por los concejales Jorge Torres Camargo, de la Alianza Verde, y David Ballén Hernández, de ‘la U’.



Ballén dijo que lo bueno de este proyecto es que va a desarrollar obras en varios sectores de la ciudad; lo malo, que hay unas tasas de interés que no favorecen a la deuda. Y el reto, dijo, “es que ojalá se consigan fuentes sustitutivas para el Plan de Desarrollo, que está desfinanciado en más de 35 billones de pesos”.



De ahí que se esté pensando en gestionar otras alternativas como el cobro de parqueo en vía, peajes urbanos, las obras por las alianzas público privadas, entre otras estrategias, puesto que la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para apalancar el Plan de Desarrollo está empantanada en estrados judiciales.



Entre tanto, el movimiento político Mira presentó ponencia negativa, la cual fue respaldada por el Polo Democrático. Varios de ellos consideraron que esta iniciativa carece de estudios técnicos.



En medio de las exposiciones, el concejal del movimiento ASI, Juan Carlos Flórez, dijo que con pruebas iba a demostrar que la construcción de la carrera 7.ª no estaba técnicamente clara. Además, indicó que los estudios de cargas advierten que hay troncales más prioritarias como la Boyacá y la 68, que tendrían más movimientos de pasajeros. “Esa troncal (de la carrera 7.ª), empezó costando 1 billón de pesos y ya va en 2,4 billones de pesos”, dijo Flórez Arcila.



Pero el concejal ponente, Torres Camargo, le dijo a EL TIEMPO que no estaba de acuerdo con algunos argumentos de Flórez porque el Conpes del 2000 aprobó primero la construcción de la 7.ª antes de la Boyacá y la 68. Además, dijo Torres, “hay que descargar las troncales saturadas”, como la Caracas. Es decir que, a su juicio, lo prioritario es hacer las troncales que no se han hecho y para ello se destinen recursos para la carrera 7.ª y que con otras fuentes se garantiza la construcción de la Boyacá y la troncal de la 68.



“El éxito de TM está nublado porque en las anteriores administraciones no hicieron lo que estaba programado”, precisó Torres.



BOGOTÁ